A magyar állam sarkára lép az egyik legnagyobb magyar bank, máris kibocsátják a saját kötvényüket

Eurókötvények kibocsátására készül az MBH Bank, amely a tranzakció előkészítése érdekében kedden megbízást adott több befektetési szolgáltatónak is a potenciális kötvénybefektetők felkutatására – értesült a Bloomberg.

Eurókötvények kibocsátását tervezi az MBH Bank, amely több más hazai vállalat példáját követi / Fotó: Kallus György

Az MBH 500 millió euró (mintegy 177 milliárd forint) értékben tervez piacra vinni szenior elsőbbségi kötvényeket. A hat éves futamidejű értékpapírok az ötödik év után visszaválthatóak lesznek a megjelent információk alapján.

A kibocsátásra a magyar nagybank 2,5 milliárd euró keretösszegű kötvényprogramja keretében kerül sor, a kötvények Ba2 besorolást kaphatnak a Moody's-tól.

Az MBH-t a Bank of America Securities, a Citi, az Erste Group, az MBH Befektetési Bank és az UniCredit segíti a kibocsátásban.

Felpörögtek a nemzetközi kötvénykibocsátások: az MBH az állam, az OTP és a Mol nyomában

A magyar állam hétfőn hajotta végre az új kormány megalakulása óta az első devizakötvény-kibocsátását. A hét eleji aukción 3 milliárd euró forráshoz jutott Magyarország, az ötéves és a 10 éves lejáratú eurókötvényeket is háromszoros túljegyzés mellett sikerült értékesíteni.

A kedvező piaci környezet és Magyarország javuló nemzetközi megítélése a hazai nagyvállalatok finanszírozási lehetőségeit is kibővítette. A közelmúltban több jelentős nemzetközi kötvénykibocsátásra is sor került a hazai tőzsdei cégek körében.

Az MBH csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank június végén túljegyzés mellett hajtott végre nemzetközi jelzáloglevél-kibocsást. Az ugyancsak 500 millió euró értékben meghirdetett tranzakción a felajánlott mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió eurós kereslet mutatkozott a külföldi és hazai befektetők részéről.