A magyar állam sarkára lép az egyik legnagyobb magyar bank, máris kibocsátják a saját kötvényüket
Eurókötvények kibocsátására készül az MBH Bank, amely a tranzakció előkészítése érdekében kedden megbízást adott több befektetési szolgáltatónak is a potenciális kötvénybefektetők felkutatására – értesült a Bloomberg.
Az MBH 500 millió euró (mintegy 177 milliárd forint) értékben tervez piacra vinni szenior elsőbbségi kötvényeket. A hat éves futamidejű értékpapírok az ötödik év után visszaválthatóak lesznek a megjelent információk alapján.
A kibocsátásra a magyar nagybank 2,5 milliárd euró keretösszegű kötvényprogramja keretében kerül sor, a kötvények Ba2 besorolást kaphatnak a Moody's-tól.
Az MBH-t a Bank of America Securities, a Citi, az Erste Group, az MBH Befektetési Bank és az UniCredit segíti a kibocsátásban.
Felpörögtek a nemzetközi kötvénykibocsátások: az MBH az állam, az OTP és a Mol nyomában
A magyar állam hétfőn hajotta végre az új kormány megalakulása óta az első devizakötvény-kibocsátását. A hét eleji aukción 3 milliárd euró forráshoz jutott Magyarország, az ötéves és a 10 éves lejáratú eurókötvényeket is háromszoros túljegyzés mellett sikerült értékesíteni.
A kedvező piaci környezet és Magyarország javuló nemzetközi megítélése a hazai nagyvállalatok finanszírozási lehetőségeit is kibővítette. A közelmúltban több jelentős nemzetközi kötvénykibocsátásra is sor került a hazai tőzsdei cégek körében.
Az MBH csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank június végén túljegyzés mellett hajtott végre nemzetközi jelzáloglevél-kibocsást. Az ugyancsak 500 millió euró értékben meghirdetett tranzakción a felajánlott mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió eurós kereslet mutatkozott a külföldi és hazai befektetők részéről.
A kibocsátott jelzáloglevelek árazása végül a nemzetközi tőkepiaci tranzakcióknál alkalmazott referencia kamatláb (midswap) felett 65 bázisponton alakult, ami az euróban kibocsátott magyar állampapír árazásával csaknem megegyező szintet jelent.
Az OTP június végén lépett be vállalati kötvényeivel az ázsiai piacra, miután az Európai Unió bankjai közül elsőként indított kötvényprogramot a Hongkongi Értéktőzsdén. A legnagyobb magyar hitelező 7 milliárd euró keretösszegű EMTN-programját vezette be a helyi börzére.
Az új program első lépéseként június 16-án a bank 1 milliárd euró értékű Tier 2-es besorolású kötvényt bocsájtott ki, amelyeket Hongkongban és Luxemburgban is jegyeznek. Ez volt az OTP csoport eddigi legnagyobb kötvénytranzakciója: a kereslet 4,1 milliárd eurós csúcs-megrendelésállományt ért el, a végleges kibocsátási hozam 4,625 százalék lett.
A Mol július elején zárta le első, lengyel zlotyban denominált kötvénykibocsátását. A magyar olajtársaság 850 millió zloty értékű kötvénykibocsátással lépett be a lengyel kötvénypiacra, ötéves lejáratú elsőbbségi papírjait 145 bázisponttal a 6 havi (6M) WIBOR felett, 5,35 százalékon árazták be.