Varga Mihályék nagy döntést hoztak: ilyen engedélyt még senkinek nem adott Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank – történelmet írtak a kriptopiacon

A Magyar Nemzeti Bank 2026. július 20-án kriptoeszköz-szolgáltatói (CASP) tevékenységi engedélyt adott a CoinCash-t működtető Tiwala Solutions Kft.-nek. A közel egy évtizede működő CoinCash ezzel az első magyar vállalkozás, amely a MiCA-rendelet alapján, hazai jegybanki engedéllyel nyújthat kriptoeszköz-szolgáltatásokat — összesen hat szolgáltatástípusra kiterjedő, a régióban is kiemelkedően széles jogosultsági körrel.

A CoinCash az első fecska az újrainduló hazai kriptopiacon / Fotó: Shutterstock

Miért történelmi jelentőségű a kriptopiaci engedély?

Az Európai Unió MiCA-rendelete (Markets in Crypto-Assets) 2024 végétől egységes, banki szigorúságú keretbe terelte a kriptoeszköz-szolgáltatásokat. Magyarország az uniós tagállamok közül az egyik legszigorúbb utat választotta: a hazai jogalkotó az EU-ban a legkorábbi, 2025. július 1-jei megfelelési határidőt írta elő, a nemzetközi gyakorlatban egyedülálló kiegészítő követelményekkel. Ebben a környezetben a hazai kriptopiac szereplőinek túlnyomó része felhagyott a tevékenységével, vagy külföldi engedély alá menekült.

A CoinCash volt az egyetlen magyar szolgáltató, amely vállalta és végigvitte a teljes hazai engedélyezési eljárást.

A 2025 márciusában benyújtott kérelmet az MNB több körös, kivételesen alapos vizsgálatnak vetette alá — a most kiadott engedély így nemcsak egy vállalat, hanem az egész magyar kriptopiac számára mérföldkő: bizonyítja, hogy magyar tulajdonú, itthon adózó, hazai felügyelet alatt álló szereplőként is meg lehet felelni Európa egyik legszigorúbb szabályozási környezetének.

Az engedély hat MiCA szerinti szolgáltatásra terjed ki:

kriptoeszközök letétkezelése és nyilvántartása,

kriptoeszközök pénzre váltása,

kriptoeszközök egymás közötti átváltása,

kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadás,

portfóliókezelés,

valamint kriptoeszköz-átküldési szolgáltatás.

Ez a szolgáltatási kör messze túlmutat az egyszerű váltási tevékenységen, és a becslések szerint mintegy 500 ezer hazai kriptobefektető számára teremt felügyelt, magyar nyelvű, itthoni alternatívát.

Tíz év — a bányagépektől a jegybanki engedélyig

A CoinCash története 2017-ben, két alapító GPU-bányászati kísérletével indult, és még ugyanabban az évben megtalálta valódi profilját: a kriptoeszköz-váltást és a Bitcoin-ATM-hálózatot. Az első automata 2017 novemberében állt üzembe, néhány éven belül pedig a cég építette ki Magyarország legnagyobb Bitcoin-ATM-hálózatát, miközben online platformja a hazai kriptokereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé vált.