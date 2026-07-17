Az osztrák KTM motorkerékpár-gyártó cég anyavállalata, tovább növelte a bevételeit. Az előzetes adatok szerint a svájci tőzsdén jegyzett Bajaj Mobility, korábban Pierer Mobility forgalma a második negyedévben elérte a 370 millió eurót, szemben az első negyedévi 330 millió euróval és az előző év azonos időszakában elért 231 millió euróval - közölte péntek reggel a csoport.

Ezerrel jön ki a kanyarból a KTM, újra viszik a motorokat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP



Ugrásszerűen nőttek a KTM motorkerékpár-eladásai

Az év első felében a motorkerékpár-részleg bevétele összesen 700 millió euró volt, ami nagyjából a duplája a 2025-ös első félévi adatnak (373 millió euró).

A csoport arról is beszámolt, hogy a második negyedévben Indián kívül 48 672 motorkerékpárt értékesített KTM, Husqvarna Motorcycles és GASGAS márkanév alatt, ami 71 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és 21 százalékos növekedést 2026 első negyedévéhez képest.

Az év első felében a KTM 89 000 motorkerékpárt értékesített az indiai piacon kívül, és közel 59 000 motorkerékpárt új indiai többségi részvényesén, a Bajaj Autón keresztül, ezek javarészt Indiába kerülhettek.

Ezáltal a világszerte eladott motorkerékpárok teljes száma az év első felében körülbelül 147 500-ra emelkedett – ez 81 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Bár ezek a számok biztatóak, azt azért tudni kell, hogy a bázisidőszak kivételesen gyenge volt. A KTM gyártása súlyosan beszakadt 2025 első felében, számos új modell szállítása késett, és a vállalat szándékosan korlátozta a nagykereskedelmi kínálatot, miközben a kereskedők és forgalmazók felszámolták a felesleges készleteket.

Az első negyedévéhez képesti 21 százalékos növekedés viszont már vitathatatlanul hasznosabb mérőszám.

Azt jelzi, hogy az eladások a szerkezetátalakítás utáni kezdeti fellendülés után is tovább nőttek, nem csupán a válságos időszakot múlták felül.

A 147 500 fél év alatt eladott motor amúgy még 5 éves átlagban sem rossz, hiszen

2021-ben 332 881 motorkerékpárt,

2022-ben 375 492,

2023-ban 381 555,

2024-ben 402 175,

tavaly pedig 275 593 darabot adtak el,

tehát a növekedési ütemet tartva valahol a 2021-es és a 2022-es értékesítés között - bár az előbbihez közelebb - végezhet a csoport idén.