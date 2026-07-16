A magyar kötvénypiac az amerikai óriásbank egyik nagy kedvencévé vált – kiderült, mi tetszik annyira a Goldman Sachnak

A Goldman Sachs azokat a feltörekvő kötvénypiacokat részesíti előnyben, ahol a rövid lejáratú hozamok emelkedtek, és a jegybankok laza (dovish) irányvonalat követnek, mint például Lengyelország, Magyarország és Izrael.

A magyar kötvénypiac az amerikai óriásbank egyik nagy kedvencévé vált / Fotó: NurPhoto via AFP

A bank azokat a piacokat is preferálja, ahol az infláció már tetőzni látszik, és a reálkamatlábak továbbra is szigorúak, mint például Dél-Afrikában – írják a Goldman Sachs elemzői, köztük Kamakshya Trivedi egy elemzésben.

Bár a feltörekvő piacokon az infláció általában kedvezőbben alakult, mint attól kezdetben tartottak, a fogyasztói árindex (CPI) lefelé irányuló meglepetései továbbra is korlátozottak maradnak, amíg nem látható tisztán az energiaellátási sokk és az esetleges El Niño-hatás következménye.

Ezért ebben a környezetben fontos a szelektivitás és a taktikus megközelítés

- emelték ki.

A Federal Reserve kamatemeléseinek rövid távú kockázatai a legfrissebb amerikai inflációs adatok beérkezése után ugyan mérséklődtek, de azok a feltörekvő kötvénypiacok, ahol alacsony a kamatkülönbözet az Egyesült Államokhoz képest, és rendkívül érzékenyek az amerikai csúcskamatszintre (terminal rate), továbbra is sebezhetőek maradnak, ha a további kamatemelésekkel kapcsolatos várakozások tartóssá válnak.

Középtávon a feltörekvő piacok és a fejlett piacok közötti szűk kamatkülönbözetek, valamint a magas hosszú lejáratú kamatok korlátozzák, hogy a feltörekvő piaci hosszú lejáratú hozamok mennyit és milyen széles körben csökkenhetnek tovább, kivéve néhány magas hozamú piacot, mint például India és Dél-Afrika.

A közel-keleti helyzet újbóli eszkalációja rövid távú volatilitást hozott a határpiacokra (azok a fejlődő tőkepiacok, amelyek gazdasági fejlettségükben és intézményi hátterükben elmaradnak a legfejlettebb feltörekvő piacoktól, de már túlléptek a legszegényebb országok kategóriáján). Megtörte például az egyiptomi font közelmúltbeli erősödését.

Összességében a bank továbbra is úgy véli, hogy a kordában tartott makrogazdasági volatilitás kedvez a kamatkülönbözetből származó hozamok (carry returns) felhalmozásának a feltörekvő piaci devizákban, és érdemes fenntartani a kitettséget egyes magas hozamú határpiaci devizákban, beleértve a török líra, a nigériai naira és a kazah tenge dollárral szembeni vételi pozícióit.