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tőzsde
Magyar Telekom
OTP

Az OTP vezetésével lefordult a BUX, csak a Magyar Telekom emelkedik

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Gyengült péntek reggel a BUX. A hazai blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom erősödött.
Murányi Ernő
2026.07.17, 09:22
Frissítve: 2026.07.17, 09:31

Eléggé negatív hangulatban várták a meghatározó európai részvényindexek a pénteki tőzsdenyitást, a DAX-tól a francia CAC 40-en és a brit FTSE 100-on keresztül egészen a páneurópai Euro STOXX 50-ig valamennyi tőzsdemutató masszív mínuszba csúszott. 

Magyar Telekom
Esik az OTP, csak a Magyar Telekom emelkedik / Fotó: Kapitány István / Facebook

A vén kontinens piacait nyomasztja a csütörtöki amerikai és a pénteki ázsiai kereskedés, illetve a mesterséges intelligenciához köthető részvények újabb gyengülési hulláma, valamint a Közel-Keleten folyamatosan jelenlévő háborús feszültség, amely felfelé hajthatja az olajárakat. A frankfurti DAX lassan már mintegy 5 százalékkal került lejjebb múlt heti, 25 900 pontos történelmi csúcsától.

Mindehhez képest a BUX is előző napi záróértékéhez mérten 0,4 százalékkal lejjebb, 141 568 ponton kezdte a tőzsdenapot. A Magyar Telekom kivételével gyengére sikerült a blue chipek rajtja. 

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP részvényei 0,7 százalékos lefordulással, 44 860 forinton startoltak el. 

 OTP részvény
OTP részvény10:19:05
Árfolyam: 44 800 HUF -390 / -0,87 %
Forgalom: 773 335 780 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai már visszafogottabban gyengültek, az árfolyam 0,2 százalékkal, 4152 forintra csúszott vissza, holott a Brent hordónkénti jegyzése 0,4 százalékkal, 84,55 dollárra nőtt.

 MOL részvény
MOL részvény10:18:08
Árfolyam: 4 154 HUF -8 / -0,19 %
Forgalom: 160 956 556 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter egy tapodtat sem mozdult előző napi 12 070 forintos záróárától.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:17:32
Árfolyam: 12 050 HUF -20 / -0,17 %
Forgalom: 44 869 910 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei viszont 0,4 százalékkal, 2640 forintra drágultak.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:19:26
Árfolyam: 2 630 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 34 917 844 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint izmosodott csütörtökhöz képest, igaz, hogy mindössze 0,1 százalékkal. Az eurót továbbra is 360 forint felett, egészen pontosan 361,67 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

 

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