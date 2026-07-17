Az OTP vezetésével lefordult a BUX, csak a Magyar Telekom emelkedik

Eléggé negatív hangulatban várták a meghatározó európai részvényindexek a pénteki tőzsdenyitást, a DAX-tól a francia CAC 40-en és a brit FTSE 100-on keresztül egészen a páneurópai Euro STOXX 50-ig valamennyi tőzsdemutató masszív mínuszba csúszott.

Esik az OTP, csak a Magyar Telekom emelkedik / Fotó: Kapitány István / Facebook

A vén kontinens piacait nyomasztja a csütörtöki amerikai és a pénteki ázsiai kereskedés, illetve a mesterséges intelligenciához köthető részvények újabb gyengülési hulláma, valamint a Közel-Keleten folyamatosan jelenlévő háborús feszültség, amely felfelé hajthatja az olajárakat. A frankfurti DAX lassan már mintegy 5 százalékkal került lejjebb múlt heti, 25 900 pontos történelmi csúcsától.

Mindehhez képest a BUX is előző napi záróértékéhez mérten 0,4 százalékkal lejjebb, 141 568 ponton kezdte a tőzsdenapot. A Magyar Telekom kivételével gyengére sikerült a blue chipek rajtja.