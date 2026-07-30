Hatalmas nyereségességi fordulat a Masterplastnál, a cég még a piaci turbulanciákból is profitot gyárt

A Masterplast a kiemelkedő első negyedévet követően a második negyedévben is folytatta a gyors ütemű növekedést - írja az építőanyag-gyártó vállalat az időszakról készült, csütörtök reggel publikált gyorsjelentésében.

Hatalmas nyereségességi fordulat a Masterplastnál / Fotó: Shutterstock

A tőzsdei cég negyedéves árbevétele 43,1 millió euró volt, ami mintegy 33 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A növekedés teljes egészében a társaság alaptevékenységéből származott, a második negyedév eredményét nem támogatták érdemi egyedi tételek.

A magasabb forgalom mellett a csoport eredményessége is jelentősen javult: az EBITDA 5,9 millió euróra emelkedett, ami 13,8 százalékos EBITDA-marzsot jelent az előző év azonos időszakának 1,16 millió eurós, 3,6 százalékos szintjével szemben.

Az első fél év egészét tekintve a működési EBITDA 11,069 millió euróra emelkedett, szemben az előző év azonos időszakának 2,135 millió eurós értékével, ami több mint ötszörös növekedést jelent.

A közel-keleti konfliktus által kiváltott drasztikus alapanyagár-emelkedések hatása a meglévő készletállománynak és a széles alapanyag-beszállítói háttérnek köszönhetően csak fokozatosan épült be az önköltségekbe, ami kedvezően támogatta a csoport jövedelmezőségét.

A cégcsoport 2026 második negyedében 3,277 millió euró adózott nyereséget ért el, szemben az előző év azonos időszakában realizált 2,427 millió eurós veszteséggel, ami 5,704 millió eurós eredményjavulást jelent.

Az első fél év egészét tekintve az adózott eredmény 5,185 millió euró nyereség volt, míg 2025 azonos időszakában 4,621 millió eurós veszteséget halmozott fel, így az eredmény összességében 9,806 millió euróval javult.

A Masterplast - amint a közlemény kiemeli - továbbra is kiemelt figyelmet fordít az ellátási láncok diverzifikálására és a termelés folytonosságának biztosítására. Ennek köszönhetően kedvező árszinten beszerzett alapanyagkészletekkel kezdte meg a második félévet, ami támogatja a csoport eredményességének fenntartását.

A gyártási kapacitások lekötöttsége a tárgynegyedévben a német üzem kivételével minden gyáregységben magasabb volt a bázishoz képest. A jobb kapacitáskihasználtság a gyáregységek költséghatékonyabb működését is támogatta

- tették hozzá.