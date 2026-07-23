Az MBH Bank nyerte el idén a Euromoney Awards for Excellence „Best for Consumer Lending” díját, azaz magyarul a "Legjobb a fogyasztási hitelezésben" kiválósági díjat.

Személyi hitelezésben verhetetlen az MBH Bank

Meghatározó piaci pozíciók a lakossági hitelezésben

A rangos nemzetközi szakmai elismerés visszaigazolja, hogy a hitelintézet a jogelőd Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank integrációja során sikeresen hajtotta végre a magyar bankszektor egyik legösszetettebb informatikai integrációját, miközben nemcsak megőrizte, hanem tovább is erősítette piaci pozícióját a fogyasztási hiteltermékek területén.

A nemzetközi tapasztalatok szerint egy ilyen volumenű banki integráció jellemzően átmeneti piacvesztéssel és az üzleti aktivitás visszaesésével jár.

Az MBH Bank ezzel szemben úgy hajtotta végre a magyar bankszektor egyik legnagyobb integrációját, hogy közben a fogyasztási hiteltermékeinél megőrizte jelentős piaci pozícióit, sőt tovább növelte személyi kölcsön hitelezési aktivitását.

A Euromoney a „Best for Consumer Lending” díjjal azt ismerte el, hogy az MBH Bank az újonnan kibocsátott hitelkártyák piacán 34 százalékos részesedéssel, míg az újonnan megnyitott folyószámlahitelek esetében 30 százalék feletti piaci részesedéssel képes volt fenntartani erős piaci teljesítményét és tovább fejleszteni fogyasztási hitelezési képességeit.

A személyi kölcsönök piacán az új folyósítások volumene egyetlen év alatt 26 százalékkal növekedett.

Stabil alapok az MBH Bank következő növekedési szakaszához

A fogyasztási hitelezési teljesítmény mögött jelentős üzleti és technológiai fejlesztések állnak.

Az MBH Bank a hitelbírálati folyamatok újratervezésével, az automatizáció kiterjesztésével és a digitális csatornák fejlesztésével jelentősen csökkentette az átfutási időket, így ügyfelei gyorsabban és egyszerűbben juthatnak finanszírozáshoz.

A díj odaítélésében meghatározó szerepet játszott a bank új, end-to-end digitális hitelezési platformjának bevezetése is, amely korszerű technológiai alapot teremt a gyorsabb, egyszerűbb és egyre inkább digitális ügyfélkiszolgáláshoz.

A fejlesztések eredményeként ma már számos esetben akár egy órán belül megtörténhet a személyi kölcsön folyósítása, függetlenül attól, hogy az igénylés digitális csatornán vagy bankfiókban történik.

A következő fejlődési szakasz fókuszában a prediktív analitikai modellek alkalmazása áll, amelyek segítségével a bank még pontosabban és személyre szabottabban tudja időzíteni hitelajánlatait.

Egy ilyen léptékű fúzió sikerét nem kizárólag a szervezeti és technológiai integráció lezárása jelzi, hanem az is, hogy a bank képes-e ügyfelei és piaci pozíciói szempontjából is értéket teremteni az átalakulás időszakában. Az MBH Bank a fogyasztási hitelezésben elért eredményeivel bizonyította, hogy az integráció és az üzleti növekedés nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő folyamatok

- hangsúlyozta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.

Különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a Euromoney nemzetközi szakmai díjjal ismerte el azokat a fejlesztéseket és üzleti eredményeket, amelyek révén ügyfeleink gyorsabban, egyszerűbben és egyre inkább digitális módon juthatnak finanszírozáshoz

- tette hozzá az ügyvezető igazgató.