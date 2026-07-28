Jó lóra tett Magyarország, kilőtt a hazánkban is működő prémiumautó-gyártó nyeresége - cikkünk frissül
A 2026-os pénzügyi év második negyedében a Mercedes-Benz bevételei éves bázison 3 százalékkal 32,1 milliárd euróra csökkentek, ám túlszárnyalták az elemzői várakozásokat - derül ki a német prémiumautó-gyártó kedden kora reggel publikált gyorsjelentéséből.
A tárgyidőszakban a nettó nyereség elérte a 1,1 millió eurót, ami 13 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábban termelt 957 millió euró.
Az egy részvényre jutó nyereség pedig éves szinten 20 százalékkal, 1,14 euróra ugrott.
A vállalat összesen 417 765 autót értékesített április és június között, ami 8 százalékkal kevesebb, mint a bázisidőszakban. Ebből pedig 87 475 autó volt elektromos hajtású, a volumen 20,9 százalékát kitéve.
A nehéz piaci környezet ellenére a második negyedévben is a tervek szerint haladtunk, miközben folytattuk termékbevezetési programunkat. Az ügyfelek kedvezően reagáltak új modelljeinkre, a Mercedes-Benz Cars akkumulátoros elektromos járműveinek eladásai 51 százalékkal nőttek, az akkumulátoros elektromos járművekre vonatkozó megrendelések pedig Európában több mint kétszeresére nőttek a negyedévben
– mondta Ola Kaellenius vezérigazgató.