Microsoft és Meta Platforms: az egyiknek sikerült, a másiknak kevésbé
Szélsőségesen eltérően fogadták a befektetők a Meta Platforms és a Microsoft - egyaránt a szerdai amerikai tőzsdezárást követően közölt - második negyedéves gyorsjelentését, míg a Meta részvényei a kicsengetés utáni kereskedésben közel 9 százalékkal, 535 dollárra zuhantak, a Microsoft árfolyama 8,3 százalékkal, 422,8 dollárra emelkedett.
Bár a két óriásvállalat alaptevékenysége merőben eltér egymástól, a piac mindkét cégnél elsősorban az AI-ra fordított beruházásokat, az azzal kapcsolatos költségek és bevételek alakulását figyelte árgus szemmel. Mint kiderült, elég nagy eltérés mutatkozott a vállalatok beszámolói között, mivel szerfelett eltérően kezelték a mesterséges intelligenciába történő beruházásokat és főként a költségkontrollt.
Microsoft: növekedés fegyelmezett költségkezeléssel
A Microsoft AI-infrastruktúrára fordított beruházásai továbbra is rendkívül magasak voltak, elérték a 35,8 milliárd dollárt a második negyedévben, ám az eredendően szoftverfejlesztő cég működési költségei csupán 10 százalékkal nőttek, aminek eredményeként az üzemi eredmény 18 százalékkal emelkedett.
Az AI-beruházások megtérülését pedig jól illusztrálja az Azure felhőszolgáltató 43 százalékos bevételnövekedése, valamint, hogy a 365 Copilot fizetős AI-szolgáltatás előfizetőinek száma megduplázódott, elérve a 30 milliót.
Mindennek eredményeként a vállalat továbbra is elegendő készpénzt termel részvényvisszavásárlási programjaihoz.
Bill Gates cégének főbb eredménysorai a második negyedévben:
- Bevétel: 18 százalékkal, 90 milliárd dollárra nőtt.
- Nettó profit: 31 százalékkal, 35,8 milliárd dollárra, míg a higított EPS 32 százalékkal 4,81 dollárra emelkedett, miközben a várakozás mindössze 4,25 dollár volt.
Meta: agresszív AI-befektetések, csökkenő profitabilitás
A kiadásait megfogó Microsofttal szemben a Meta működési költségei 55 százalékkal emelkedtek, ami 8 százalékos üzemieredmény-csökkenéshez vezetett.
A szabad cash flow 91 százalékkal zuhant, miközben a tőkekiadások közel megduplázódtak, elérve a 30 milliárd dollárt.
A befektetők érthető módon negatívan reagáltak: a Meta részvényei a zárás utáni kereskedésben hatalmasat zuhantak.
A költségek elszabadulása mellett a piacot Mark Zuckerberg bizonytalankodása is zavarja.
A cégalapító ugyanis többször is utalt rá, hogy a Meta esetleg bérbe adhatná AI-számítási kapacitásának egy részét más cégeknek, de nem kötelezte el magát emellett. Szerinte hosszabb távon valószínűleg jövedelmezőbb lenne AI-szolgáltatásokat értékesíteni, mint pusztán számítási kapacitást.
A befektetők azonban nem díjazzák - pláne egy ekkora cég esetében - a határozatlan vezetői gesztusokat, úgy vélik, a cégnek világosabb stratégiát kellene követnie.
A Meta főbb pénzügyi mutatói:
- Bevétel: 28 százalékkal, közel 61 milliárd dollárra emelkedett.
- Nettó profit: a nettó eredmény 14 százalékkal, 15,85 milliárd dollárra csökkent, az egy részvényre jutó eredmény 13 százalékkal esett vissza, 6,18 dollárra, az előzetes várakozás 7,15 dollárról szólt.