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Azonnal beszakadt a Mol, az OTP viszont pattan

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csekély emelkedéssel kezdett csütörtökön a BUX. A blue chipek közül a Mol szabadeséssel startolt, az OTP ugyanakkor megkezdte szerdai vesztesége ledolgozását.
Murányi Ernő
2026.07.16, 09:15
Frissítve: 2026.07.16, 09:22

Emelkedést jeleznek a főbb európai indexek a csütörtöki tőzsdei nyitás előtti elektronikus kereskedésben, miközben a befektetők továbbra is a beérkező gazdasági mutatókra figyelnek. Jönnek az euróövezet kereskedelmi mérlegének a számai, valamint az Egyesült Királyság ipari termelésére, GDP-jére és kereskedelmi mérlegére vonatkozó adatok. A júniusi olasz infláció is a mai napirenden van.

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Azonnal beszakadt a Mol, az OTP viszont pattan / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az erősödést ugyanakkor fékezheti, hogy a globális félvezető és technológiai szektorok túlfűtöttségével kapcsolatos aggodalmak profitrealizálást váltottak ki a piacokon, ami jelentős veszteségekhez vezetett, különösen Ázsiában, és Európát is gyengítheti.

A szerdai méretes esés után beállt záróértékéhez mérten a pesti börze vezető indexe, a BUX 0,08 százalékkal magasabban, 140 972 ponton kezdte a csütörtöki kereskedést.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP részvényei 1,3 százalékos erősödéssel, 44 900 forinton indították a napot. 

 OTP részvény
OTP részvény09:42:19
Árfolyam: 44 950 HUF +610 / +1,36 %
Forgalom: 1 332 786 310 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai viszont brutálisan beszakadtak, az árfolyam 3,1 százalékkal, 4090 forintra zuhant, holott a Brent hordónkénti jegyzése mindössze 0,5 százalékkal, 84,5 dollárra mérséklődött.

 MOL részvény
MOL részvény09:42:34
Árfolyam: 4 150 HUF -70 / -1,69 %
Forgalom: 535 873 832 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter továbbra is a 12 000 forintos lélektani határ felett maradt, sőt a gyógyszergyártó kurzusa 0,2 százalékkal, 12 030 forintig kúszott.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:34:00
Árfolyam: 12 010 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 27 740 580 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2626 forinton stagnáltak.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:41:36
Árfolyam: 2 618 HUF +18 / +0,69 %
Forgalom: 15 844 324 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu