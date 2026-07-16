Emelkedést jeleznek a főbb európai indexek a csütörtöki tőzsdei nyitás előtti elektronikus kereskedésben, miközben a befektetők továbbra is a beérkező gazdasági mutatókra figyelnek. Jönnek az euróövezet kereskedelmi mérlegének a számai, valamint az Egyesült Királyság ipari termelésére, GDP-jére és kereskedelmi mérlegére vonatkozó adatok. A júniusi olasz infláció is a mai napirenden van.

Azonnal beszakadt a Mol, az OTP viszont pattan / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az erősödést ugyanakkor fékezheti, hogy a globális félvezető és technológiai szektorok túlfűtöttségével kapcsolatos aggodalmak profitrealizálást váltottak ki a piacokon, ami jelentős veszteségekhez vezetett, különösen Ázsiában, és Európát is gyengítheti.

A szerdai méretes esés után beállt záróértékéhez mérten a pesti börze vezető indexe, a BUX 0,08 százalékkal magasabban, 140 972 ponton kezdte a csütörtöki kereskedést.