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biztosítás
Dunai Finomító
tőzsde
Mol
kártérítés

Megkapta a nap hírét a Mol: 100 millió dolláros utalás érkezhet a számlára hamarosan – ez még csak a kezdet, újabb kifizetésre is számít az olajtársaság

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A magyar olajtársaság első körben 100 millió dolláros biztoítói kártérítés kifizetésére számít júliusban a Dunai Finomítóban keletkezett tűzeset kapcsán. A Mol szerin a finomító helyreállítása a harmadik negyedév végére fejeződhet be.
K. T.
2026.07.16, 16:43
Frissítve: 2026.07.16, 16:43

Bejelentést tett csütörtök délután a Duniai Finomítóban tavaly októberben keletkezett tűzeset kapcsán a Mol, amely jelentős kártérítésre számít a biztosítótól.

Mol, Dunai Finomító
Százmillió dolláros biztosítói kártérítést vár a Mol a Dunai Finomítóban keletkezett tűzese miatt / Fotó: Móricz Sabján Simon/Világgazdaság

A Dunai Finomító AV3 nyersolaj-desztilláló egységét érintő, 2025 októberében bekövetkezett tűzeset folyamatban lévő elmaradt haszon-értékelése alapján a biztosítói konzorcium kiadta hivatalos kárigényt elismerő nyilatkozatát. 

A kárrendezési folyamat első mérföldköveként a Mol 2026 júliusában 100 millió dollár első részfizetést vár. Ez az összeg mintegy 31,6 milliárd forintot jelenthet a jelenlegi dollár/forint árfolyamon számolva.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A magyar olajtársaság továbbra is arra számít, hogy a helyreállítási munkálatok 2026 harmadik negyedév végén befejeződnek, és a Dunai Finomító teljes kapacitással újraindul. 

Az AV3 nyersolaj-desztilláló egység a Dunai Finomító kulcsfontosságú termelési eszköze, és leállása az incidens óta jelentősen korlátozta a finomító működését.

Mi történt?

A közvéleményt és a befektetőket is megrengette a Mol tiszaújvárosi vegyi üzemében keletkezett robbanás, melynek egy halálos áldozata és több sérültje is van. Az olajtársaság vegy- és műanyagipari alapanyagokat előállító petrolkémiai egysége balesetének várható anyagi és tőkepiaci következményeit az Erste gyorselemzésben számszerűsítette még májusban. A robbanás a Mol petrolkémiai leányvállalata, a TVK által üzemeltetett, évi 370 ezer tonna kapacitású Olefin-1 etilénüzem újraindításakor történt. A váratlan eseményre azonnal 3 százalék feletti zuhanással reagált a Mol részvényárfolyama, és a kora délutáni emelkedési kísérlet ellenére ezen a nyomott szinten maradt. 

A befektetők kétmilliárd forintot meghaladó forgalomban szabadultak akkor az olajrészvénytől.

Ez volt a második súlyos baleset a magyar társaság létesítményeiben egy éven belül, a százhalombattai Dunai Finomítójának tavaly októberi tűzesete után.

A brókerház úgy véli, a biztosítás bizonyára fedezi majd a kapcsolódó költségek jelentős részét, beleértve a működési kiesés egy részét is. 

A Mol egy másik, 290 ezer tonna kapacitás olefinüzemet (Olefin-2) is működtet a TVK-nál, valamint egy évi 230 ezer tonna feldolgozására alkalmas üzemet a Slovnaftnál, így a termelés várhatóan nem áll le teljesen, bár számottevően csökkenhet. 

Több száz millió dolláros kár keletkezhet a Molnál

Bár a Mol petrolkémiai üzletága 2026 első negyedévében veszteséges volt, az iráni konfliktus kezdete óta a marzsok jelentősen javultak, körülbelül 200 euróról 600 euróra emelkedtek tonnánként. Az Erste gyorsbecslésében úgy számol, hogy

a jelenlegi erős marzsok mellett a baleset az éves profitot a helyreállítás idejétől függően mintegy 100–150 millió dollárral csökkentheti, miközben a közvetlen károk is elérhetik a 100 millió dollárt, amelynek legalább egy részét szintén fedezheti a biztosítás. 

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