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Száguld a magyar tőzsde, átrobogott történelmi csúcsán a BUX, a Mol, sőt még a PannErgy is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Minden blue chip erősödött csütörtökön. A Mol új csúcsra futott, de a legnagyobb ralit az OTP nyomta le. Kitűnt még a PannErgy és a 4iG teljesítménye is.
Murányi Ernő
2026.07.30, 17:31
Frissítve: 2026.07.30, 17:48

Miután szerdán a Mol állított fel új rekordot - amit amúgy csütörtökön is megismételt - egy nappal később a BUX is nekidurálta magát, és 1 százalékos emelkedéssel meg sem állt 146 453 pontig, amilyen magasságban még sohasem járt azelőtt. Nem mellesleg az eddigi csúcsérték 145 899 pont volt, ergo több mint 550 ponttal sikerült túlszárnyalnia a mércét.

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Száguld a magyar tőzsde, átrobogott történelmi csúcsán a BUX, a Mol, sőt még a PannErgy is / Fotó: Móricz Sabján Simon
BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 20,8 milliárd forintot.

A blue chipek közül ma az OTP rángatta az istrángokat a legnagyobb elánnal. A bankrészvények árfolyama 1,4 százalékkal, 46 890 forintig lőtt ki.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 890 HUF 0 / +1,41 %
Forgalom: 13 848 053 110 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 4500 forintos záróárfolyama viszont minden eddigi rekordját megdöntötte, ám csupán 0,3 százalékos volt az emelkedés. Az sem volt ugyanakkor akadály, hogy az olajárak gyengültek a hét negyedik napján, legalábbis a pesti kicsengetésig.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 500 HUF 0 / +0,27 %
Forgalom: 3 067 944 666 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei eközben 0,3 százalékkal, 11 740 forintra erősödtek.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 740 HUF 0 / +0,34 %
Forgalom: 2 160 872 250 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2750 forinton hagyta el a parkettet, azaz 0,8 százalékkal került feljebb. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 750 HUF 0 / +0,81 %
Forgalom: 1 251 765 374 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kisebb kapitalizációjú cégek részvényei közül megint csak kitűnt a PannErgy, amely a Molhoz hasonlóan már zsinórban második napja döntögeti a rekordokat. Az új záróárfolyam-csúcs 2760 forint, ahová 2,2 százalékos ralival jutott el a papír.

 PANNERGY részvény
PANNERGY részvény17:20:00
Árfolyam: 2 760 HUF 0 / +2,22 %
Forgalom: 11 314 650 HUF
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

  Nagyot ment a 4iG is, a technológiai részvény 5,4 százalékkal, 1779 forintig vágtázott.

 4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 1 779 HUF 0 / +5,39 %
Forgalom: 154 779 490 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint is izmosodott. Az eurót késő délután 362,8 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon. A nap korábbi részében még erősebb is volt a magyar fizetőeszköz.

A háttérben tengerentúli hírek fejtették ki áldásos hatásukat. A második negyedéves amerikai GDP alakulása, a Fed kommunikációja, sőt még az inflációs számok is a részvénybefektetések malmára hajtotta a vizet.

Nem csoda, hogy mindhárom vezető amerikai részvényindex pluszban nyitott, illetve a londoni FTSE 100 kivételével az európai tőzsdemutatók is nőttek.

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