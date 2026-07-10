Jócskán megemelték a Mol célárát, rengeteg pénzhez jut a regionális olajmulti - cikkünk frissül

Tartásról vételre javította a Mol részvényekre adott ajánlását a Concorde Értékpapír Zrt. Ezzel párhuzamosan a 2026-os évre kiadott célárat is 10 százalékkal, 4430 forintra emelték, amely a szeptemberre várható 317 forintos osztalékkal 20,2 százalékos hozamlehetőséggel kecsegtet.

Céláremelés érkezett a Molra / Fotó: Graffitimi / Shutterstock

A Mol részvényeit a Concorde-nál követő Gajda Mihály részvényelemző az új célárral a legoptimistább elemzők közé került. A Londoni Tőzsdecsoport, azaz az LSEG elemzői konszenzusában figyelembe vett szakértők közül csak egyetlen elemző adott ki magasabb, 4504 forintos célárat.

Az elemzői konszenzus mediáncélára amúgy a Concorde új célárával 4180 forintra emelkedett, ám az ajánlás továbbra is tartás.

Gajda Mihály szerint a felülvizsgált célár tükrözi a korábban befizetett CO2-kvótaadóval és kiegészítő bányajáradékkal kapcsolatos követelés – ezeket az EU-bíróság jogellenesnek minősítette –, a CO2-kvótaadó jövőbeli megszüntetése, az alacsonyabb tényleges részvényállomány, valamint az erősödő forint hatását is.

Az elemzés Kármán András pénzügyminiszter kijelentésére is hivatkozik, mely szerint újabb nem tervezett kiadási tételt azonosított, mivel Magyarországnak 424 milliárd forintot kell visszafizetnie az EU Bíróság ítélete nyomán, amely a kiegészítő bányajáradékot és a CO2-adót jogellenesnek minősítette.

A döntés egyik fő kedvezményezettje pedig a Mol, bár az érintettek körébe más, kisebb magyar kitermelő és feldolgozó vállalatok (O&GD, Horizont Energia, Nitrogénművek) beletartoznak. Ezért nem valószínű, hogy a Mol a teljes 424 milliárd forintot megkapja. Mindazonáltal a közlemény arra utal, hogy a magyar kormány előrelátható időn belül rendezheti a visszafizetést.

A szén-dioxid-kvótaadó tekintetében a Mol potenciálisan mintegy 290 millió dollár visszatérítést kaphat, ami körülbelül 126 forint/részvénynek felel meg. Ennél is fontosabb, hogy a vállalatnak a jövőben már nem kellene megfizetnie a mintegy 95 millió dollárt kitevő éves CO2-adót, ami körülbelül 370 forint/részvény nettó jelenértékű hasznot jelenthet.