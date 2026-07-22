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Furcsa jelzést kapott a Mol: kevesebbet érhet a részvény, mégsem érdemes most eladni – hihetetlenül izgalmas a magyar olajcég helyzete

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Lengyel brókerház srófolta fel a magyar olajtársaság részvényeinek célárát. A Mol ralija 50 százalékos idei szárnyalás után a végéhez közekedhet a Biuro Maklerskie szerint.
Kadlót Tibor
2026.07.22, 13:27

Az OTP dupla elemzői felminősítése mellett a Mol részvényeire is érkezett céláremelés a hét közepén, az olajtársaság papírjaira a Biuro Maklerskie tett magasabb árcédulát, amitől azonban nem biztos, hogy boldogok lesznek a magyar blue chip befektetői.

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Megemelték a Mol célárát, de vége lehet a ralinak / Fotó: Magda Wygralak / Shutterstock

Noha a vezető magyar bankpapírban rejlő, 12 százalékos további felértékelődési potenciált nem éri el, jelzésértékű, hogy a lengyel brókercég az eddigi meglehetősen pesszimista, 3300 forintos várakozását 4100 forintra srófolta fel.

Ez ugyanakkor öt százalékos ereszkedést feltételez a jelenlegi árfolyamszintről. A lengyel befektetési szolgáltató változatlanul tartást javasol.

Az LSEG adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 4203 forint, szűk három százalékkal alacsonyabb az aktuális árfolyamnál.

A Molt követő kilenc bankház közül 

  • öt vételre, 
  • kettő tartásra ajánlja a részvényt, 
  • két eladási jelzés mellett.

A legmagasabb árfolyamvárakozás 4504 forint, míg a legpesszimistább, 3600 forintos célárat az Oddo BHF tartja érvényben.

Sokasodnak a forró ügyek, rendkívül izgalmas a Mol helyzete

A Mol számára az olajpiaci árak iráni háborútól fűtött emelkedése mellett a Dunai Finomítóban tavaly ősszel keletkezett tűzeset miatti leállás, valamint a tiszaújvárosi petrolkémiai üzem májusi balesete is meghatározza az előttünk álló időszakot. A társaság hazai különadója is emelkedik a Brent-Ural árkülönbözetre kivetett közteher módosítását követően, a védett árak kivezetése ugyanakkor alapvetően kedvező fejlemény számára, noha a nagykereskedelmi áremelkedéseket csak kisebb mértékben érvényesíti kúthálózatán az olajcég. Az EU Bírósága által jogellenesnek minősített szén-dioxid-kvótaadó és bányajáradék miatt pedig több százmilliárd forintos visszatérítésre számíthat a vállalat a magyar államtól, miközben az INA-ügy kapcsán is mintegy 300 millió dolláros tétel érkezhet be Horvátországból.

A kekva-rendszer átalakítása nyomán a társaság öt százaléknyi saját részvényt kaphat vissza, ami jelenleg a Mol-Új Európa Alapítvány birtokában van. Ez utóbbi egyértelműen pozitív fejlemény lenne a társaság és a befektetői megítélése szempontjából.

A Mol emellett jelentős felvásárlásra készül, a szerb NIS átvételéről azonban még nem sikerült megállapodni az orosz Gazprommal. Az érvényben lévő szankciók miatt az orosz és a szerb féllel kötött megállapodás mellett az amerikai kormány engedélyére is szükség van a szerződéskötéshez, amely július végéig biztosított.

 MOL részvény
MOL részvény13:18:48
Árfolyam: 4 340 HUF +12 / +0,28 %
Forgalom: 649 075 358 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A társaság részvényei 0,1 százalékkal emelkedtek szerda délelőtt, az év eleje óta pedig közel másfélszeresére hízott tőzsdei értéke. A Mol augusztus 7-én hajnalban teszi közzé első féléves eredményszámait.

 

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