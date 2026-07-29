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Hatalmas rohammal döntötte meg történelmi rekordját a Mol, új csúcson a PannErgy is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A BUX felülteljesítő volt szerdán. A száguldó olajárakat meglovagoló Mol vezetésével sikerült szembe menni a leszálló ágba került nemzetközi piacokkal. Egyedül a Magyar Telekom árfolyama csökkent.
Murányi Ernő
2026.07.29, 17:26
Frissítve: 2026.07.29, 17:46

Csökkenéssel nyitottak szerdán az amerikai részvényindexek. A befektetők az amerikai jegybank, azaz a  Federal Reserve magyar idő szerint este nyolckor esedékes kamatdöntésére és rengeteg - a tengerentúli tőzsdezárást követően érkező - gyorsjelentésre várnak, miközben nem tévesztik szem elől a közel-keleti fejleményeket sem. 

Mol
Hatalmas rohammal döntötte meg történelmi csúcsát a Mol / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Wall Street kicsengetése után jön a Meta Platforms, a Microsoft, a Robinhood Markets, az Arm Holdings, a Qualcomm és a Starbucks második negyedéves beszámolója. 

Az európai tőzsdemutatók a pozitív reggeli kezdés után szintén lefordultak, miután Donald Trump amerikai elnök nyomdafestéket nem tűrő szavakkal jelentette be, hogy újabb kemény légicsapásokat zúdít Iránra. 

Az elnököt az hergelte fel, hogy a perzsa állam forradalmi gárdája ballisztikus rakétákkal lőtte az Egyesült Államok katonai bázisát Jordániában, habár a Pentagon egyesített harc­szín­téri parancsnoksága (CENTCOM) azt közölte, hogy a rakétákat még a célpontjuk elérése előtt elfogták.

A lényeg azonban az, hogy a közjáték hatására a magyar tőzsde zárására az olajárak már több mint 7 százalékkal lőttek ki. Az amerikai WTI 7,5 százalékkal, hordónként 85,2 dollárra, míg az északi-tengeri Brent 7,7 százalékkal, 90,5 dollárra drágult.

A BUX viszont emelkedéssel zárta ezt a hektikus napot, 0,6 százalékkal, 145 081 pontra erősödve.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 23 milliárd forintot.

A blue chipek közül az egyre magasabb elemzői célárakat kapó OTP részvényeinek az árfolyama 0,4 százalékkal, 46 240 forintra nőtt.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 240 HUF 0 / +0,43 %
Forgalom: 15 578 772 490 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A nap sztárpapírja, a Mol kurzusa 2,6 százalékkal, 4488 forintig vágtázott, eddigi, 4480 forintos történelmi csúcsát is megdöntve. Persze nem véletlenül, tekintve az olajárak ralizását. 

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 488 HUF 0 / +2,61 %
Forgalom: 2 930 684 876 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei eközben 0,2 százalékkal, 11 700 forintig kapaszkodtak fel.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 700 HUF 0 / +0,17 %
Forgalom: 3 264 120 280 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom papírjai 2728 forinton hagyták el a parkettet, azaz 0,8 százalékkal estek vissza. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 728 HUF 0 / -0,8 %
Forgalom: 853 224 930 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kisebb kapitalizációjú cégek részvényei közül kitűnik a PannErgy, amelynek kurzusa termelési jelentése közzétételét és a Concorde céláremelését követően folyamatosan egyre feljebb hág. Ma, azaz szerdán pedig - a Molhoz hasonlóan - szintén megdöntötte eddigi rekordértékét. Az új csúcs 2700 forint, vagyis 50 forintot vert eddigi legmagasabb árfolyamára. Mivel pedig a Concorde 3057 forintra tette a lécet, akár még folytatódhat is a hegymenet.

 PANNERGY részvény
PANNERGY részvény17:20:00
Árfolyam: 2 700 HUF 0 / +1,89 %
Forgalom: 51 102 560 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

  

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A forint szénája ellenben eléggé rosszul áll. Az eurót késő délután már 362,4 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon, a zöldhasú kurzusa pedig már 318,4 forint közelében ingadozik. 

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