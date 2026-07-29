Hatalmas rohammal döntötte meg történelmi rekordját a Mol, új csúcson a PannErgy is

Csökkenéssel nyitottak szerdán az amerikai részvényindexek. A befektetők az amerikai jegybank, azaz a Federal Reserve magyar idő szerint este nyolckor esedékes kamatdöntésére és rengeteg - a tengerentúli tőzsdezárást követően érkező - gyorsjelentésre várnak, miközben nem tévesztik szem elől a közel-keleti fejleményeket sem.

Hatalmas rohammal döntötte meg történelmi csúcsát a Mol / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Wall Street kicsengetése után jön a Meta Platforms, a Microsoft, a Robinhood Markets, az Arm Holdings, a Qualcomm és a Starbucks második negyedéves beszámolója.

Az európai tőzsdemutatók a pozitív reggeli kezdés után szintén lefordultak, miután Donald Trump amerikai elnök nyomdafestéket nem tűrő szavakkal jelentette be, hogy újabb kemény légicsapásokat zúdít Iránra.

Az elnököt az hergelte fel, hogy a perzsa állam forradalmi gárdája ballisztikus rakétákkal lőtte az Egyesült Államok katonai bázisát Jordániában, habár a Pentagon egyesített harc­szín­téri parancsnoksága (CENTCOM) azt közölte, hogy a rakétákat még a célpontjuk elérése előtt elfogták.

A lényeg azonban az, hogy a közjáték hatására a magyar tőzsde zárására az olajárak már több mint 7 százalékkal lőttek ki. Az amerikai WTI 7,5 százalékkal, hordónként 85,2 dollárra, míg az északi-tengeri Brent 7,7 százalékkal, 90,5 dollárra drágult.

A BUX viszont emelkedéssel zárta ezt a hektikus napot, 0,6 százalékkal, 145 081 pontra erősödve.