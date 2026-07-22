Ismét felpörgött a Mol-OTP tandem, megint csak rekord lett a vége
Bár az iráni háború miatt a Wall Street főbb részvényindexei szerdán eséssel nyitottak, ám az európai tőzsdemutatók és az OTP-Mol tandem által húzott BUX is a pozitív tartományba emelkedtek késő délután.
A befektetők továbbra is figyelemmel kísérték a közel-keleti helyzetet, ám közben már az Alphabet, a Tesla és az IBM második negyedéves gyorsjelentését várták, melyeket előreláthatóan az amerikai tőzsdezárás után tesznek közzé.
A BUX is keddi záróértéke felett búcsúzott a kereskedéstől, s végül 0,6 százalékkal, 144 765 pontos új csúcsra erősödött.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 18,8 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP részvényei 0,7 százalékkal, 46 400 forintra drágultak.
Vele tartott, sőt túl is teljesítette a hazai olajpapír.
A Mol kurzusa ugyanis 1,7 százalékkal, 4400 forintra erősödött, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 3,1 százalékkal, 93,8 dollárra szökött fel a világpiacon.
A Richtert viszont a nap végére megint csak elhagyta az ereje, a gyógyszerrészvény kurzusa 0,3 százalékkal, 11 740 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom papírjai 2652 forinton búcsúztak a kereskedéstől, azaz 0,5 százalékkal csökkent a záróáruk.
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A forint árfolyama gyengült. Az eurót késő délután 363,6 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon.