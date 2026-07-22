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Mol

Ismét felpörgött a Mol-OTP tandem, megint csak rekord lett a vége

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Új zárócsúcsra emelkedett a BUX. A Mol és az OTP nagyon ment, a másik két blue chip viszont gyengélkedett.
Murányi Ernő
2026.07.22, 17:28
Frissítve: 2026.07.22, 17:37

Bár az iráni háború miatt a Wall Street főbb részvényindexei szerdán eséssel nyitottak, ám az európai tőzsdemutatók és az OTP-Mol tandem által húzott BUX is a pozitív tartományba emelkedtek  késő délután.

_VEZ4431 Mol
Ismét felpörgött az OTP-Mol tandem, megint csak rekord lett a vége / Fotó: Vémi Zoltán

A befektetők továbbra is figyelemmel kísérték a közel-keleti helyzetet, ám közben már az Alphabet, a Tesla és az IBM második negyedéves gyorsjelentését várták, melyeket előreláthatóan az amerikai tőzsdezárás után tesznek közzé.

A BUX is keddi záróértéke felett búcsúzott a kereskedéstől, s végül 0,6 százalékkal, 144 765 pontos új csúcsra erősödött.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 18,8 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP részvényei 0,7 százalékkal, 46 400 forintra drágultak.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 400 HUF 0 / +0,65 %
Forgalom: 12 060 933 980 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Vele tartott, sőt túl is teljesítette a hazai olajpapír. 

A Mol kurzusa ugyanis 1,7 százalékkal, 4400 forintra erősödött, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 3,1 százalékkal, 93,8 dollárra szökött fel a világpiacon.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 400 HUF 0 / +1,66 %
Forgalom: 3 214 582 948 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richtert viszont a nap végére megint csak elhagyta az ereje, a gyógyszerrészvény kurzusa 0,3 százalékkal, 11 740 forintra süllyedt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 740 HUF 0 / -0,34 %
Forgalom: 2 123 529 820 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom papírjai 2652 forinton búcsúztak a kereskedéstől, azaz 0,5 százalékkal csökkent a záróáruk.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 652 HUF 0 / -0,45 %
Forgalom: 675 373 242 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint árfolyama gyengült. Az eurót késő délután 363,6 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon. 

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