Eszméletlen forgalomban javította tovább történelmi csúcsát a BUX, na meg a Mol
Egyre csappant pénteken a jó hangulat a globális tőzsdéken, ám azért a BÉT kicsengetéséig a londoni FTSE 100 kivételével pluszban maradtak az európai vezető indexek, bár egyre közelítettek csütörtöki záróértékükhöz.
Minimális emelkedéssel nyitott a Wall Street is, holott az Amazon például 15 százalékkal ralizott csütörtök este publikált ragyogóan sikerült gyorsjelentésére tekintettel.
A BUX a hét utolsó kereskedési napján is újabb csúcsot állított fel, ezúttal 0,2 százalékkal, 146 689 pontra emelkedett.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 36,1 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP megpihent a babérjain, a bankrészvények árfolyama mintegy 0,2 százalékkal, 46 820 forintra gyengültek.
A Mol viszont - amely egy szenzációs ciprusi akvizícióról számolt be kora reggel, és amelyet romániai benzinkutak megszerzésével kapcsolatban is hírbe hoztak - zsinórban immár harmadik rekordját állította fel a héten. Az új csúcs 4530 forint, amelyet 0,7 százalékos erősödéssel ért el a papír.
A Vraylar amerikai rekordértékesítéséről hírt kapó Richter részvényei pedig 0,5 százalékkal, 11 800 forintra drágultak.
A Magyar Telekom 2746 forinton hagyta el a parkettet, azaz 0,2 százalékkal került lejjebb.
A kisebb kapitalizációjú cégek részvényei közül az Alteo nyújtott remek teljesítményt.
Az energetikai cég kurzusa 8,8 százalékkal, 3830 forintra lőtt ki.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint viszont leszálló ágba került. Az eurót késő délután 364,4 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon.