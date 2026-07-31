Egyre csappant pénteken a jó hangulat a globális tőzsdéken, ám azért a BÉT kicsengetéséig a londoni FTSE 100 kivételével pluszban maradtak az európai vezető indexek, bár egyre közelítettek csütörtöki záróértékükhöz.

Eszméletlen forgalomban javította tovább történelmi csúcsát a BUX, na meg a Mol / Fotó: Vémi Zoltán

Minimális emelkedéssel nyitott a Wall Street is, holott az Amazon például 15 százalékkal ralizott csütörtök este publikált ragyogóan sikerült gyorsjelentésére tekintettel.

A BUX a hét utolsó kereskedési napján is újabb csúcsot állított fel, ezúttal 0,2 százalékkal, 146 689 pontra emelkedett.