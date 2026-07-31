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Eszméletlen forgalomban javította tovább történelmi csúcsát a BUX, na meg a Mol

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vegyes teljesítményt nyújtottak pénteken a magyar blue chipek. Az OTP és a Magyar Telekom kissé gyengült, míg a Mol és a Richter kedvező hírek szárnyán erősödött.
Murányi Ernő
2026.07.31, 17:37
Frissítve: 2026.07.31, 17:43

Egyre csappant pénteken a jó hangulat a globális tőzsdéken, ám azért a BÉT kicsengetéséig a londoni FTSE 100 kivételével pluszban maradtak az európai vezető indexek, bár egyre közelítettek csütörtöki záróértékükhöz. 

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Eszméletlen forgalomban javította tovább történelmi csúcsát a BUX, na meg a Mol / Fotó: Vémi Zoltán

Minimális emelkedéssel nyitott a Wall Street is, holott az Amazon például 15 százalékkal ralizott csütörtök este publikált ragyogóan sikerült gyorsjelentésére tekintettel.

A BUX a hét utolsó kereskedési napján is újabb csúcsot állított fel, ezúttal 0,2 százalékkal, 146 689 pontra emelkedett.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 36,1 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP megpihent a babérjain, a bankrészvények árfolyama mintegy 0,2 százalékkal, 46 820 forintra gyengültek.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 820 HUF 0 / -0,15 %
Forgalom: 14 633 526 630 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol viszont - amely egy szenzációs ciprusi akvizícióról számolt be kora reggel, és amelyet romániai benzinkutak megszerzésével kapcsolatban is hírbe hoztak - zsinórban immár harmadik rekordját állította fel a héten. Az új csúcs 4530 forint, amelyet 0,7 százalékos erősödéssel ért el a papír.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 530 HUF 0 / +0,67 %
Forgalom: 8 597 187 590 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Vraylar amerikai rekordértékesítéséről hírt kapó Richter részvényei pedig 0,5 százalékkal, 11 800 forintra drágultak.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 800 HUF 0 / +0,51 %
Forgalom: 11 545 688 100 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2746 forinton hagyta el a parkettet, azaz 0,2 százalékkal került lejjebb. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 746 HUF 0 / -0,15 %
Forgalom: 907 579 210 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kisebb kapitalizációjú cégek részvényei közül az Alteo nyújtott remek teljesítményt. 

Az energetikai cég kurzusa 8,8 százalékkal, 3830 forintra lőtt ki.

 ALTEO részvény
ALTEO részvény17:20:00
Árfolyam: 3 830 HUF 0 / +8,81 %
Forgalom: 61 535 210 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint viszont leszálló ágba került. Az eurót késő délután 364,4 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon.

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