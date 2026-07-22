Döntött a Mol az állammal közös alapítványáról: rengeteg részvény kerül vissza az olajcéghez – az osztalékot is érinti a bejelentés

Bejelentést tett a kekva-törvény kapcsán az állammal közös alapítványa jövőjéről a Mol szerda délután. A magyar olajtársaság nem működteti tovább a Mol Új Európa alapítványt.

A Mol nem működteti tovább a Mol Új Európa Alapítványt / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2026. évi XVIII. törvény szerint a „nem felsőoktatási” közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok (a kekvák) 2026. július 31-ig megszűnnek.

Nem viszi tovább a Mol Új Európa Alapítványt az olajvállalat

A törvény értelmében a Mol dönthet arról, hogy a társaság és a magyar állam által a 2021. évi XIX. törvény alapján létrehozott kekvát, a Mol Új Európa Alapítványt (MÚEA) tovább kívánja-e működtetni más alapítványi formában.

A Mol igazgatóságának döntése szerint a MÚEA-t nem kívánja más alapítványi formában működtetni.

Ezáltal a Mol Új Európa Alapítvány megszűnése után a Mol által 2021-ben rendelkezésre bocsátott 42 977 996 darab Mol-részvény és a MÚEA egyéb, Molra jutó eszköze várhatóan az olajtársaság birtokába kerül. Ezáltal több mint öt százaléknyi Mol-részvény kerül vissza a társasághoz.

Ezzel és a 2026. július 3-án bejelentett sajátrészvény tranzakció következtében a Mol sajátrészvény állománya előreláthatólag jelentős mértékben nőni fog.

Nagyobb osztalékra számíthatnak a befektetők

A társaság egyúttal azt is közölte, hogy a kialakult jogszabályi környezetre, valamint a befektetői érdekekre tekintettel a 2026. évi osztalékfizetést a magyar állammal történt vagyonmegállapodást követően valósítja meg.

Ez azt jelenti, hogy az osztalékot azt követően utalja majd a társaság, hogy a MÚEA 5,25 százalékos Mol-pakettje saját részvényként visszakerül a társasághoz. Ez alapvetően kedvező hír a részvényeseknek, mivel a saját részvényekre eső osztalékot a többi tulajdonos között osztja ki a vállalat, vagyis magasabb osztalékra számíthatnak a befektetők.

Ez egyébként megegyezik a Világgazdaság által korábban felvázolt legvalószínűbb forgatókönyvvel.

A Mol áprilisi közgyűlése a 2025-ös eredményből összesen 241,2 milliárd forint, egy részvényre vetítve pedig 300 forint osztalék kifizetését hagyta jóvá. A részvényesi juttatás kifizetését ugyanakkor az új kormánnyal folytatott tárgyalásokat követően a harmadik negyedévre halasztotta a vállalat.