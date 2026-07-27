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áramköltség
német vállalatok
beruházás

Az energiaválság már a beruházások rovására megy, menekülnek külföldre a vállalkozások – örülnek a klímasemlegességnek, csak tönkre teszi őket

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Ennek már a fele sem tréfa! A helyi DIHK iparkamara felmérése szerint a német vállalatok közel fele halasztja el a beruházásait a drága energia miatt, egyötödük pedig külföldre menekülne.
Murányi Ernő
2026.07.27, 19:35

Tovább drágult tavaly is az energia a német üzleti szférában. A német vállalatok közel felének emelkedett az áramköltsége, több mint kétharmaduknak pedig nőttek a fűtési költségei - derül ki a DIHK iparági érdekképviseleti szervezet által hétfőn közzétett felmérésből.

német vállalatok Wheat Harvest As Extreme Heat Adds Pressure to Food Supplies Already Hit by War
A német vállalatok az energiaárak halálos szorításában már a beruházásaikat is elhalasztják / Fotó: Krisztian Bocsi

Elhalasztják a beruházásokat a német vállalatok

A felmérésben részt vett több mint 3000 válaszadó körülbelül egyharmada mondta azt, hogy a drága energia miatt  beruházásokat halasztott el, míg közel egyötödük mérlegeli németországi kapacitásai csökkentését, illetve a termelés külföldre helyezését, vagy már meg is tette ezt.

 A globális válságok és a strukturális kihívások Európa legnagyobb gazdaságában folyamatosan felfelé hajtják az energiaárakat Peter Adrian, a DIHK elnöke szerint.

Aggasztó, hogy a magas energiaköltségek most már nemcsak a folyamatban lévő üzleti tevékenységet terhelik, hanem a jövőbeni beruházásokat is gátolják

– tette hozzá Adrian.

A német cégek energiaköltségei az elmúlt években egyfelől Oroszország Ukrajna elleni háborúja, valamint az EU arra válaszul folytatott szankciós politikája következtében fellépő gázhiány, másrészt az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja okozta olajáremelkedés, valamint Németország megújuló energiára való átállása miatt szöktek az egekbe.

Esőre ál az energiaátmeneti barométer is

Szintén aggasztó, hogy a DIHK legfrissebb Energiaátmeneti Barométere - amely az átmenet versenyképességre gyakorolt ​​hatását méri - 2023 óta először esett vissza idén éves bázison, egészen pontosan 3 ponttal, -11,5 pontra csökkenve. A skála a rendkívül negatív mínusz 100 ponttól a nagyon kedvező plusz 100 pontig terjed.

A vállalatok támogatják a klímasemlegesség célját, ugyanakkor olyan energiaköltségekkel szembesülnek, amelyek egyre inkább hátránnyá válnak a nemzetközi versenyben

 - emelte ki Adrian.

A DIHK megoldásként az áramadók csökkentését, az infrastruktúra-fejlesztés egyértelműbb irányelveit és a szabályozás jelentős csökkentését szorgalmazza.

 

 

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