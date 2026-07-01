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Nike

Temeti a növekedést az ünneprontó Nike, lélektani határ alá esett az árfolyam

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egész jó eredményekről számolt be az amerikai sportszergyártó. A Nike-menedzsment borúlátó jövőképe ugyanakkor lélektani határ alá küldte a részvénykurzust.
Murányi Ernő
2026.07.01, 14:41

A futballeufória dacára összességében reménytelenül borúsnak látja a kilátásokat a sportszerek piacán a Nike, legalábbis ez derült ki az amerikai vállalat kedden közzétett negyedik negyedéves gyorsjelentéséből.

Nike Tumbles On Sales Warning As Rival Adidas Pushes Ahead
Durván lelombozta részvényeseit az ünneprontó Nike / Fotó: Bing Guan

Elkeserítő várakozás a Nike vezetésétől

Ügyfeleink világszerte nyomás alatt állnak és ez a sportcikk-iparban is érezhető, az összesített értékesítések 10 százalék feletti mértékben estek világszerte

– mondta Matthew Friend pénzügyi igazgató a céget követő elemzőknek, miután a Nike már három hónappal ezelőtt is felhívta a figyelmet egyebek között az iráni háborúval járó kockázatokra. 

Az emelkedő olajárak ugyanis - mint mondták - „nem tervezett ingadozásokhoz” vezethetnek a fogyasztói magatartásban. Most pedig azzal fejelték meg pesszimista várakozásukat, hogy a következő hat hónapban sem számítanak a hangulat javulására.

A negyedéves eredmények meglepetést okoztak

Holott a május 31-én lezárt negyedik negyedéve eredményeivel a Nike felülmúlta az elemzői becsléseket, pedig a rendkívül fontos kínai piacon ismét visszaesett a forgalom. Ennek ellenére az árbevétel ugyan 1 százalékkal, 10,97 milliárd dollárra csökkent, ám meghaladta a piac által megelőlegezett 10,86 milliárdot. 

Az egy részvényre jutó tisztított nettó profit (EPS) pedig a tavalyi 14 centről 20 centre nőtt, pedig az elemzők egy centes csökkenésre számítottak.

A vállalat bruttó árrése a negyedév során 8,9 százalékponttal, 49,2 százalékra nőtt, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága  a Donald Trump amerikai elnök által kivetett globális vámok javarészét megsemmisítette, így a Nike közel 986 millió dollár vámvisszatérítés várományosa. 

A vámvisszatérítések amúgy 52 centtel, 72 centre növelték a Nike nyers EPS-ét, ám ezt mint egyszeri tételt levonták a tisztított eredményből.

A vállalat vezetői szerint a visszatérítésekből május végéig már több mint 300 millió dollár folyt be a cég kasszájába.   

Elliott Hill, a Nike vezérigazgatója kiemelte a labdarúgó-világbajnokság pozitív hatását. Már a torna kezdetén is két és félszer több nemzeti válogatottakhoz kapcsolódó terméket adtak el, mint az előző, 2022-es világbajnokság azonos szakaszáig. A Nike ügyfele mások mellett az amerikai válogatott is, sőt jövőre az Adidas helyébe lép a német válogatottnál is. 

Nem hiába indítottak egy hatalmas, az Adidasét felülmúló reklámkampányt, jelentős népszerűségre szert téve a közösségi médiában.

Piaconkénti bontásban a társaság legnagyobb piacán, azaz 

  • Észak-Amerikában 3 százalékkal, 4,83 milliárd dollárra emelkedett a forgalom, ami némileg elmaradt a 4,88 milliárd dolláros várakozásoktól, 
  • míg Kínában (Hongkonggal, Makaóval és Tajvannal együtt) az árbevétel 12 százalékkal, 1,3 milliárd dollárra esett vissza, ám sovány vigaszként felülmúlta a Wall Street 1,24 milliárd dolláros prognózisát. 

Hill és a cégvezetés azonban - mint mondták - „teljes mértékben elkötelezettek a kínai piac visszaszerzése iránt".

Összességében az eredmények még nem a várt szinten alakulnak

– emelte ki a vezérigazgató, aki hozzátette:

Tudjuk, hogy nem használjuk ki teljes potenciálunkat, különösen a Nike sportruházat és a Jordan utcai ruházat esetében, ahol az értékesítés továbbra sem az igazi, és ez negatív hatással van még a jövőbeli megrendeléseinkre is.

Az alkalmazkodás jegyében mindenesetre a Nike áprilisban egy 1400 fős leépítést is végrehajtott, miután az üzleti évben már volt egy hasonló akciója. 

Éves szinten csökkent a nyereség 

A teljes lezárt üzleti évre rátérve, a Nike 3,11 milliárd dolláros, azaz részvényenként 2,10 dolláros nettó nyereséget termelt, szemben az előző évi 3,22 milliárd dollárral, azaz részvényenként 2,16 dollárral, miközben a bevételek 2 százalékkal, 46,4 milliárd dollárra mérséklődtek.

A menedzsment ráadásul a június 1-vel megkezdett új üzleti éve első két negyedében is stagnálásra számít, bár a bruttó árrés éves bázison enyhén növekedhet. (A vámvisszatérítések pozitív hatása a negyedik negyedévben jelentkezett.)

Az elemzők közül az egyik elsőként reagáló kanadai RBC bank a Nike besorolását tartáson (sector perform) hagyta, mégpedig 50 dolláros célárral.

A negyedik üzleti negyedév vegyes képet mutatott – írta Piral Dadhania részvényelemző még kedd este azon melegében.

A várakozásoknak megfelelően hiányzott a forgalom dinamikája, de a devizaárfolyamok alakulása, jelesül a dollár gyengülése némileg segített. 

A csökkenő költségek miatt a nyereség jelentősen meghaladta a várakozásokat. 

A Nike részvényárfolyama New Yorkban a tőzsdezárás utáni kereskedésben 4 százalékkal, a 40 dolláros lélektani határ alá, 39,42 dollárra esett vissza, míg év eleje óta már 35 százalékos a lemorzsolódás.

Az LSEG elemzői konszenzusa összességében vételre ajánlja a papírt, a mediáncélár pedig kereken 50 dollár.
 

 

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