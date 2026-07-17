Trónfosztás a Wall Streeten: már nem az Nvidia a világ legértékesebb cége

A technológiai szektoron, azon belül is a mesterséges intelligencia területén tevékenykedő cégek részvényein végégsöprő eladási hullám következtében az Apple tőzsdei értéke péntekre megelőzte az Nvidia piaci kapitalizációját, az iPhone-gyártó ezzel visszaszerezte a világ legértékesebb vállalata címet a mikrocsipgyártó vállalattól.

Az Nvidia a második helyre szorult vissza az Apple mögé a legnagyobb piaci értékű cégek rangsorában / Fotó: CFOTO via AFP

A globális technológiai részvények pénteken meredek esésbe fordultak, így az amerikai félvezetőipari vállalatokat követő index a tavalyi „felszabadulás napi” (Liberation Day) piaci zuhanás óta a legrosszabb heti teljesítménye felé tart. A befektetők ugyanis elkezdtek kiszállni a mesterséges intelligencia fellendülésének legnagyobb nyerteseiből.

A szektoron végégsöprő eladási hullám átrendezte a tőzsdei erőviszonyokat is, az Nvidia a második helyre szorult a szektortárs Apple mögött a tőzsdei érték alapú rangsorban:

az Nvidia részvényei három százalékos eséssel indították a pénteki tengerentúli kereskedést, a vállalat piaci értéke ezzel 4,84 ezermilliárd dollárra csökkent.

Az Apple viszont kisebb pluszban nyitott, és így már 4,88 ezermilliárdos tőzsdei értékkel büszkélkedhetett.

A két vállalat 2026-ban nagyon eltérő pályán mozog: az iPhone-gyártó részvényeinek árfolyama idén 22 százalékkal emelkedett, míg az Nvidia kurzusa mindössze hét százalékkal tudott feljebb kerülni.

A mesterséges intelligencia-csipgyártás terén vezető Nvidia a ChatGPT piaci megjelenését követően emelkedő pályára állt, 2026-ra viszont nagyrészt háttérbe szorult, mivel a befektetők a memóriacsipek és az adatközpontok kiépítésének infrastrukturális szakaszára helyezték át a fókuszt. Ez kedvezett olyan más csipgyártók részvényeinek, mint a Micron Technology és a Sandisk. Előbbi részvényei háromszorosára drágultak az év eleje óta, utóbbi pedig mát több mint 500 százalékot ralizott.

