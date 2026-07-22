Deviza
EUR/HUF364,3 +0,58% USD/HUF319,39 +0,57% GBP/HUF426,99 +0,51% CHF/HUF393,08 +0,59% PLN/HUF84,12 +0,53% RON/HUF69,52 +0,56% CZK/HUF15,07 +0,64% EUR/HUF364,3 +0,58% USD/HUF319,39 +0,57% GBP/HUF426,99 +0,51% CHF/HUF393,08 +0,59% PLN/HUF84,12 +0,53% RON/HUF69,52 +0,56% CZK/HUF15,07 +0,64%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 430,29 -0,32% MTELEKOM2 670 +0,22% MOL4 334 +0,14% OTP45 750 -0,77% RICHTER11 740 -0,34% OPUS359 +0,14% ANY7 070 +0,42% AUTOWALLIS143 +1,05% WABERERS4 600 +0,43% BUMIX9 347,9 +0,48% CETOP4 834,27 +1,68% CETOP NTR3 111,55 +0,49% BUX143 430,29 -0,32% MTELEKOM2 670 +0,22% MOL4 334 +0,14% OTP45 750 -0,77% RICHTER11 740 -0,34% OPUS359 +0,14% ANY7 070 +0,42% AUTOWALLIS143 +1,05% WABERERS4 600 +0,43% BUMIX9 347,9 +0,48% CETOP4 834,27 +1,68% CETOP NTR3 111,55 +0,49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni háború
jemeni húszik
nyersolaj

Küszöbön az újabb olajárrobbanás: öthetes csúcson a Brent, miután a jemeni húszik blokádot hirdettek a Vörös-tenger kijáratára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Semmi jele az amerikai-iráni konfliktus enyhülésének. Sőt, egyre nő a káosz, a jemeni húszik is beszállnak a háborúba, ezzel a Vörös-tenger is eszkalációs ponttá válik, a Brent típusú nyersolajat pedig hordónként már messze 90 dollár fölött jegyzik.
Murányi Ernő
2026.07.22, 10:33
Frissítve: 2026.07.22, 10:39

A nyersolajárak szerdán délelőtt tovább emelkedtek, mivel az Egyesült Államok és Irán közötti kiújult ellenségeskedés csak nem akar csillapodni. Ráadásul most már a jemeni húszik is beszállnak a háborúba.

nyersolaj
Öthetes csúcson a nyersolaj ára, a jemeni húszik blokádot hirdettek a Vörös-tenger kijáratára / Fotó: AFP

Nincs megállás, egyre drágább a nyersolaj

Magyar idő szerint reggel fél 9 körül a Brent nyersolaj ára hordónként már 93,94 dollár volt, ami 3,2 százalékos emelkedést jelent az előző kereskedési naphoz képest, míg a West Texas Intermediate hordója 87,07 dolláron cserélt gazdát, ami szintén 3,2 százalékos emelkedést jelent. 

Mindkét referenciaérték öthetes csúcson van, és folyamatosan emelkedik a július 4-i lokális mélypont óta.

Az árak legutóbbi megugrását a legújabb amerikai légicsapások okozták, melyeket szerdára virradóra hajtották végre iráni célpontok ellen. Zsinórban már a 11. egymást követő éjszakán folytatódott a csapások sorozata. Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) szerint az amerikai erők „iráni katonai műveleti központokat, tengeri eszközöket, repülőgép-hangárokat, dróntároló létesítményeket és logisztikai infrastruktúrát” vettek célba, hogy csökkentsék Irán képességét a kereskedelmi hajózás fenyegetésére.

A Centcom azt állítja, hogy Irán több mint 30 kereskedelmi hajót támadott meg az elmúlt három hónapban, de ennek ellenére azt állítja, hogy a vízi út továbbra is nyitva áll a kereskedelmi forgalom előtt. Az olajpiacok, és a hajókat biztosító társaságok azonban vajmi keveset törődnek az Egyesült Államok állításaival, sokkal fontosabbak számukra valós tapasztalataik.

A legutóbbi amerikai támadásokra azután került sor, hogy Kuvait iráni drónokat fogott el saját területén.

Az igazi fenyegetés a Vörös-tengerre irányul

Az igazi fenyegetés azonban a Vörös-tengerről érkezik, mivel az Irán által támogatott jemeni húszik blokádot hirdettek  a tenger kijáratát képező Bab el-Mandeb-szorosra, azzal fenyegetőzve, hogy célba veszik a szoroson áthaladni kívánó, szaúdi nyersolajat szállító hajókat. Természetesen a másik kijárat, azaz a Szuezi-csatorna attól még működőképes marad, ám a déli kijárat lezárása hatalmas torlódásokhoz vezethet, és rengeteg hajót kényszerítene kerülőútra.

Szaúd-Arábia ugyanis egyre inkább a vörös-tengeri exportútvonalakra hagyatkozik, mióta Irán a Hormuzi-szoros hajóforgalmát fenyegeti. A Bab el-Mandebnél bekövetkező bármilyen zavar jelentősen növelné a nyomást az öböl menti olajtermelőkön, mivel tovább csökkentené a potenciális alternatív exportútvonalak számát.

Három szaúdi olajszállító tanker állítólag kedden már vissza is fordult a szorostól, miután a húszik meghirdették a blokádot.

Jelenleg elkeserítően kevés jel mutat valamiféle diplomáciai előrelépés felé, sőt Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy a katonai műveletek valószínűleg fokozódni fognak, és kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak jelenleg "nem áll érdekében" a tárgyalások felvétele.

Eközben vegyes amerikai készletadatok kerültek napvilágra, az API jelentése szerint az amerikai nyersolajkészletek a múlt héten nőttek, míg a benzinkészletek csökkentek. Egyelőre azonban a geopolitika és a közel-keleti konfliktus marad az olajpiacok fő mozgatórugója, a kockázat folyamatosan növekszik. 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu