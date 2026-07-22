Küszöbön az újabb olajárrobbanás: öthetes csúcson a Brent, miután a jemeni húszik blokádot hirdettek a Vörös-tenger kijáratára

A nyersolajárak szerdán délelőtt tovább emelkedtek, mivel az Egyesült Államok és Irán közötti kiújult ellenségeskedés csak nem akar csillapodni. Ráadásul most már a jemeni húszik is beszállnak a háborúba.

Öthetes csúcson a nyersolaj ára, a jemeni húszik blokádot hirdettek a Vörös-tenger kijáratára / Fotó: AFP

Nincs megállás, egyre drágább a nyersolaj

Magyar idő szerint reggel fél 9 körül a Brent nyersolaj ára hordónként már 93,94 dollár volt, ami 3,2 százalékos emelkedést jelent az előző kereskedési naphoz képest, míg a West Texas Intermediate hordója 87,07 dolláron cserélt gazdát, ami szintén 3,2 százalékos emelkedést jelent.

Mindkét referenciaérték öthetes csúcson van, és folyamatosan emelkedik a július 4-i lokális mélypont óta.

Az árak legutóbbi megugrását a legújabb amerikai légicsapások okozták, melyeket szerdára virradóra hajtották végre iráni célpontok ellen. Zsinórban már a 11. egymást követő éjszakán folytatódott a csapások sorozata. Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) szerint az amerikai erők „iráni katonai műveleti központokat, tengeri eszközöket, repülőgép-hangárokat, dróntároló létesítményeket és logisztikai infrastruktúrát” vettek célba, hogy csökkentsék Irán képességét a kereskedelmi hajózás fenyegetésére.

A Centcom azt állítja, hogy Irán több mint 30 kereskedelmi hajót támadott meg az elmúlt három hónapban, de ennek ellenére azt állítja, hogy a vízi út továbbra is nyitva áll a kereskedelmi forgalom előtt. Az olajpiacok, és a hajókat biztosító társaságok azonban vajmi keveset törődnek az Egyesült Államok állításaival, sokkal fontosabbak számukra valós tapasztalataik.

A legutóbbi amerikai támadásokra azután került sor, hogy Kuvait iráni drónokat fogott el saját területén.

Az igazi fenyegetés a Vörös-tengerre irányul

Az igazi fenyegetés azonban a Vörös-tengerről érkezik, mivel az Irán által támogatott jemeni húszik blokádot hirdettek a tenger kijáratát képező Bab el-Mandeb-szorosra, azzal fenyegetőzve, hogy célba veszik a szoroson áthaladni kívánó, szaúdi nyersolajat szállító hajókat. Természetesen a másik kijárat, azaz a Szuezi-csatorna attól még működőképes marad, ám a déli kijárat lezárása hatalmas torlódásokhoz vezethet, és rengeteg hajót kényszerítene kerülőútra.