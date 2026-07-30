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Rendkívüli

Negatív meglepetés: hiába a Tisza győzelme és a kirobbanó hangulat, lassul a magyar gazdaság növekedése – csalódást keltő GDP-adatok érkeztek

stratégia
iráni konfliktus
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Olajsokk: nem mindenki veszít a drága olajon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kérdés nem egyszerűen az, mennyire van kiszolgáltatva a részvénypiac az olajkínálatnak és az abból fakadó inflációnak, mert első megközelítésben nagyon. Közelebbről nézve azonban a különböző gazdaságok és szektorok kitettsége között jelentős eltérések vannak. Az eurózóna ipara energiaintenzív, ezért különösen érzékeny az importált energia árának ingadozására. Az Egyesült Államokban más a képlet, az ország nettó energiaexportőr, így az energiaszektor közvetlenül profitálhat a magasabb olajárból.
Panyi Péter, a Prestige Financial Zrt. vezető befektetési tanácsadója
2026.07.30, 06:59

Az iráni konfliktus márciusban jelentős korrekciót okozott a nagy amerikai és európai részvényindexekben, a hosszú távú emelkedő trendet azonban nem törte meg. A piac látszólag egyre ellenállóbbá válik a magas olajár inflációs és monetáris következményeivel szemben. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a befektetők figyelmen kívül hagyják a kockázatokat. Inkább arról lehet szó, hogy a tőzsde egyre kevésbé önmagában az olaj árszintjét, és egyre inkább annak további változását, tartósságát, valamint jegybanki következményeit árazza. 

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Olajsokk: nem mindenki veszít a drága olajon / Fotó: Shutterstock

A kérdés így nem egyszerűen az, mennyire van kiszolgáltatva a részvénypiac az olajkínálatnak és az abból fakadó inflációnak. Mert az első megközelítésben: nagyon. Közelebbről nézve azonban a különböző gazdaságok és szektorok kitettsége között jelentős eltérések vannak. Az eurózóna ipara energiaintenzív, ezért különösen érzékeny az importált energia árának ingadozására. A drágulás ugyan kedvező az energetikai vállalatoknak, az ágazatot azonban folyamatos politikai és szabályozási kockázat terheli. 

A lakossági terhek mérséklésére bevezetett különadók és ársapkák könnyen korlátozhatják, hogy az energiacégek mennyit tarthatnak meg a magasabb árakból származó többletjövedelemből. 

Az európai gazdaságban emellett alig találni olyan szektort, amely egyértelmű nettó nyertese lenne egyszerre a magas inflációnak és a magasabb kamatszintnek. A pénzügyi szektor első megközelítésben kedvezményezettnek tűnhet, hiszen a magasabb kamatok növelhetik a hitel- és betéti kamatok közötti marzsot. 

A teljes kép mégsem ennyire egyszerű: a drágább finanszírozás gyengítheti a hitelkeresletet, miközben a lassuló gazdaság a hitelminőségre is nyomást gyakorolhat. 

Európa összességében erősen kitett a geopolitikai helyzet romlásának. 

Az olajár emelkedés nyertese az Egyesült Államok lehet

Az Egyesült Államokban más a képlet. Az ország nettó energiaexportőr, így az energiaszektor közvetlenül profitálhat a magasabb olajárból. A magasabb kamatkörnyezet a pénzügyi szektor egy részének is kedvezhet, miközben az erős fogyasztási hajlandóság és a feszes munkaerőpiac a belső keresleten keresztül támaszt adhat a vállalati bevételeknek. Az innovációs és technológiai szektor ezzel szemben rendszerint a vesztesek közé kerül az inflációs hatású események idején. 

A magasabb kamatszint növeli a jövőbeni eredmények diszkontálásához használt rátát, ami különösen érzékenyen érinti azokat a vállalatokat, amelyek értékének jelentős része távolabbi növekedési várakozásokon alapul. A jelenlegi helyzetben azonban ezt a hatást részben ellensúlyozhatja a beruházások intenzitása, valamint a legnagyobb technológiai vállalatok jelentős készpénzállománya. 

Ebből a szerkezeti különbségből érdemes kiindulni, amikor azt vizsgáljuk, milyen hatással lehet az iráni konfliktus elhúzódása a részvénypiacokra. 

A piac természetesen nem magát a háborút árazza, hanem annak gazdasági és pénzügyi következményeit. A konfliktus kirobbanásakor még teljes erővel érvényesül az újdonság hatása. A korábbi várakozások rövid idő alatt érvényüket vesztik, megjelenik a pánik, az eszközárak pedig hirtelen alkalmazkodnak az új helyzethez. Ezt láthattuk 2026 márciusában is, amikor világszerte estek a részvényárfolyamok. 

A tartósan magas olajár azonban idővel elveszítheti sokkszerű jellegét.

Nem csak az olaj ára számít 

A piac szempontjából nemcsak az számít, hogy magas-e az olaj ára, hanem az is, hogy tovább emelkedik-e, mennyire kiszámítható a mozgása, és milyen irányba változtatja meg az inflációs és kamatvárakozásokat. Ha az olaj ára 60-ról 100 egységre ugrik, az első reakciót a hirtelen költségsokk határozza meg. 

Ha azonban az ár később tartósan 100 közelében marad, de nem emelkedik tovább, a gazdaság fokozatosan alkalmazkodhat az új szinthez. A magasabb költségek beépülnek az árakba, az első inflációs hullám után pedig egyre inkább érvényesülni kezd a bázishatás. 

Egy növekvő gazdaságban ezért a magas nominális olajár önmagában még nem zárja ki a részvénypiac emelkedését. 

A márciusi esés után az áprilisi és májusi erősödés arra utalt, hogy a befektetők éppen ebben bíztak. A konfliktus okozta első sokk lecsenghet, az olajár stabilizálódhat, az amerikai jegybanknak pedig talán egyáltalán nem kell majd kamatot emelnie vagy legalábbis sietnie a szigorítással. Ebben az esetben a pénzügyi rendszer likviditása magas maradhatna, a gazdaság pedig folytathatná az emelkedő pályát. 

Az elmúlt két hónapban azonban ismét nőtt a bizonytalanság. A felek többszöri próbálkozás ellenére sem tudtak megállapodni, ezért a piac egyre nehezebben tekintette egyszeri eseménynek a márciusi sokkot. Nem az vált problémává, hogy a konfliktus továbbra is fennáll, hanem az, hogy a lehetséges kimenetek újra és újra megváltoztak. 

A piaci immunitás addig maradhat fenn, amíg az áremelkedést egyszeri, beárazható sokként lehet értelmezni.

 Ha azonban a kilátások folyamatosan módosulnak, a bizonytalanság volatilitást teremt. Magas volatilitás mellett a befektetők nagyobb kockázati prémiumot követelnek, a részvényárfolyamok pedig érzékenyebben reagálnak minden új információra. 

Az elhúzódó háború narratívája

Az „elhúzódó háború” narratívája mögött ezért valójában nem elsősorban az a kérdés húzódik meg, hogy tart-e még a konfliktus. Sokkal inkább az, hogy a mai hírek milyen változást jelentenek a tegnapi várakozásokhoz képest. Egy hosszú ideig fennálló, de kiszámítható helyzetet a piac bizonyos mértékig képes beárazni. A folyamatosan változó kilátásokat jóval nehezebben. 

Ha a bizonytalanság nem csökken, a mostani környezet nyertes szektorai továbbra is felülteljesíthetnek.

 Az Egyesült Államokban ilyen lehet:

  • az energiaszektor, 
  • a bankszektor
  • és a fogyasztás bizonyos területei. 

Az európai energiacégek szintén mutathatnak defenzív tulajdonságokat, még akkor is, ha a szabályozási kockázatok korlátozzák a magasabb olajárból származó előnyeiket. A növekedési részvények, különösen a kisebb technológiai vállalatok, ezzel szemben nyomás alatt maradhatnak. 

Ezek a cégek jellemzően érzékenyebbek a finanszírozási költségekre és a diszkontráta emelkedésére, ezért már a kamatemelés lehetőségének erősödése is jelentős átárazódást okozhat. 

Hozzá kell tenni azt is, hogy a magas üzemanyagár csökkenti a szabadon elkölthető jövedelmet és ezen keresztül negatív hatással van a fogyasztásra általánosságban. Ugyanakkor pl. az élelmiszerek, a napi háztartási termékek vagy az egészségügyi/gyógyszeripari cikkek kereslete árrugalmatlan és bizonytalan gazdasági környezetben is stabil marad. Többek között ezen is alapul ezeknek a szektoroknak a defenzív jellege.

A teljes piaci szerkezetben egyre nagyobb szerepet játszhat a hozzászokás is. A márciusihoz hasonló volatilitás ezért – egy valóban súlyos eszkaláció kivételével – vélhetően nem tér vissza azonos formában. Ugyanaz a hír másodszor már nem feltétlenül vált ki ugyanolyan erős reakciót, különösen akkor, ha annak gazdasági következményei részben már beépültek az árfolyamokba. 

A konfliktus gyors és tartós lezárása rövid távon természetesen jelentősen javítaná a piaci hangulatot. Középtávon ismét előtérbe kerülhetnének:

  1. az AI-ökoszisztémához kapcsolódó beruházások megtérülési várakozásai, 
  2. a vállalati jelentések 
  3. és az általános konjunktúramutatók. 

Az emelkedés tartóssága részben attól is függene, milyen mély pesszimizmus épült be addigra az árakba. 

E cikk írásakor még nem született végleges megállapodás, így ez a kérdés nyitott. A piac azonban nem feltétlenül csak a békét jutalmazná. Legalább ennyire fontos lenne számára egy olyan helyzet, amelynek következményei következetesen felmérhetők. A jelenlegi környezet legnagyobb terhe nem pusztán a magas olajár vagy a konfliktus fennállása, hanem az, hogy továbbra sem egyértélmű, melyik állapothoz kellene hozzászoknia.

A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel és azt a Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.

 

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