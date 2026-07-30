Az iráni konfliktus márciusban jelentős korrekciót okozott a nagy amerikai és európai részvényindexekben, a hosszú távú emelkedő trendet azonban nem törte meg. A piac látszólag egyre ellenállóbbá válik a magas olajár inflációs és monetáris következményeivel szemben. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a befektetők figyelmen kívül hagyják a kockázatokat. Inkább arról lehet szó, hogy a tőzsde egyre kevésbé önmagában az olaj árszintjét, és egyre inkább annak további változását, tartósságát, valamint jegybanki következményeit árazza.

Olajsokk: nem mindenki veszít a drága olajon / Fotó: Shutterstock

A kérdés így nem egyszerűen az, mennyire van kiszolgáltatva a részvénypiac az olajkínálatnak és az abból fakadó inflációnak. Mert az első megközelítésben: nagyon. Közelebbről nézve azonban a különböző gazdaságok és szektorok kitettsége között jelentős eltérések vannak. Az eurózóna ipara energiaintenzív, ezért különösen érzékeny az importált energia árának ingadozására. A drágulás ugyan kedvező az energetikai vállalatoknak, az ágazatot azonban folyamatos politikai és szabályozási kockázat terheli.

A lakossági terhek mérséklésére bevezetett különadók és ársapkák könnyen korlátozhatják, hogy az energiacégek mennyit tarthatnak meg a magasabb árakból származó többletjövedelemből.

Az európai gazdaságban emellett alig találni olyan szektort, amely egyértelmű nettó nyertese lenne egyszerre a magas inflációnak és a magasabb kamatszintnek. A pénzügyi szektor első megközelítésben kedvezményezettnek tűnhet, hiszen a magasabb kamatok növelhetik a hitel- és betéti kamatok közötti marzsot.

A teljes kép mégsem ennyire egyszerű: a drágább finanszírozás gyengítheti a hitelkeresletet, miközben a lassuló gazdaság a hitelminőségre is nyomást gyakorolhat.

Európa összességében erősen kitett a geopolitikai helyzet romlásának.

Az olajár emelkedés nyertese az Egyesült Államok lehet

Az Egyesült Államokban más a képlet. Az ország nettó energiaexportőr, így az energiaszektor közvetlenül profitálhat a magasabb olajárból. A magasabb kamatkörnyezet a pénzügyi szektor egy részének is kedvezhet, miközben az erős fogyasztási hajlandóság és a feszes munkaerőpiac a belső keresleten keresztül támaszt adhat a vállalati bevételeknek. Az innovációs és technológiai szektor ezzel szemben rendszerint a vesztesek közé kerül az inflációs hatású események idején.