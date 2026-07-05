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OPEC+
olajár
kitermelés
olajkartell

Döntött az olajkartell: augusztustól még több kőolajat pumpálnak a felszínre

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Augusztustól napi 188 ezer hordóval bővíti termelését az OPEC+. Az olajkartell és szövetségeseik azt követően döntöttek erről, hogy az enegiahordozó ára az amerikia-iráni háború előtti szintre csökkent.
K. T.
2026.07.05, 14:32

Újabb enyhülést hozhat az olajpiacra az OPEC+ vasárnapi döntése, melynek értelmében az olajexportáló országok és szövetségeseik augusztustól napi 188 ezer hordóval növelhetik termelésüket.

OPEC+, olajkartell, olaj, olajár
Az olajkitermelés újabb bővítéséről döntött az olajexportőröket és szövetségeiket tömörítő OPEC + / Fotó: NurPhoto via AFP

Az olajkartell vasárnapi online ülésén döntött a kihozatal újabb 188 ezer hordós bővítéséről, a júniusi és a júliusra vonatkozó hasonló léptékű intézkedésekhez.

A háború előtti szinten az olaj ára, a termelés még bőven alatta

Az újabb kínálatnövelő lépés azt követően született meg, hogy az amerikai-iráni háború lezárására irányuló erőfeszítések következtében a konfliktus kirobbanása előtti szintre ereszkedett a Brent és a WTI hordónkénti jegyzése is a héten.

Az északi-tengeri Brent hordónkénti ára 72,1 dolláron állt pénteken, míg az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése 68,7 dollár volt.

Az OPEC+ hét kulcsfontosságú tagja – amely az OPEC-et és a vele szövetséges termelőket, köztük Oroszországot is magában foglalja – április és július között összesen közel 800 000 hordóval emelte a napi termelési kvótáit.

Ez azonban nagyrészt csak papíron valósult meg az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt, amelynek következtében a Hormuzi-szoros lezárult az OPEC+ néhány legfontosabb tagja, köztük Szaúd-Arábia, Kuvait és Irak előtt.

Az OPEC+ tagjainak termelése a a februári 42,77 millió hordóról napi 33,13 millió hordóra esett vissza májusban a szervezet adatai szerint. A kihozatal júniusban, kezdett el helyreállni az Egyesült Államok támogatása mellett, amely igyekezett ösztönözni a vele szövetséges Egyesült Arab Emírségeket és az olajkartell más tagjait az export növelésére. A termelés viszont továbbra is elmarad a háború előtti szinttől.

A közel-keleti konfliktus okozta tartós ellátási zavarok ellenére az olajárak mostanra visszarendeződtek a háború előtti szintre, amiben a kínai import csökkenése, a nem közel-keleti termelők magasabb exportja, valamint a Nemzetközi Energiaügynökség által koordinált, rekordméretű globális stratégiai készletfelszabadítás is közrejátszott.

„A hetek csoportja a széles körben vártnak megfelelően folytatta a termeléscsökkentések visszavonását” – mondta a Reutersnek Giovanni Staunovo, az UBS elemzője. A szakértő szerint 

rövid távon továbbra is az lesz a középpontban, hogy hány tartályhajó tud átkelni a Hormuzi-szoroson, és milyen gyorsan áll helyre a kereslet és a kínai nyersolaj-import.

A háború befejezéséről szóló, Washington és Teherán között aláírt szándéknyilatkozat szintén hozzájárult ahhoz, hogy a kereskedők meggyőződjenek arról, hogy az ellátás végül visszatér a normális szintre.

Ezt a várakozást osztja a Goldman Sachs és a Morgan Stanley mellett a Citi is, amely friss elemzésében 60-65 dollár közé vágta vissza 2026 végére vonatkozó olajár-előrejelzését.

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