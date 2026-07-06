Miután Donald Trump becsengetett a New York-i tőzsdén, fordulat jött a BUX-ban, itt az új rekord
Az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei a pénteki ünnep miatti zárva tartás után emelkedéssel kezdték a hétfői tőzsdenapot, miután Donald Trump amerikai elnök az ovális irodából csengette be a New York-i Értéktőzsdét és a Nasdaqot, mivel ma kezdődik a kereskedés a „Trump Accounts” befektetési eszközzel, melyet gyermekeknek fejlesztették ki.
Ehhez képest a meghatározó európai részvényindexek vegyes képet mutattak nem sokkal a pesti börze kicsengetése előtt. A londoni FTSE 100 és a párizsi CAC40 a negatív tartományban, míg a német DAX árnyalatnyi nyereséggel várta a tőzsdezárást.
A budapesti tőzsde ehhez képest kis mértékben felülteljesített. A BUX 0,3 százalékkal, 143 556 pontra emelkedett, ami új rekord a tőzsde történetében.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 15,2 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 46 920 forinton stagnált. A bank újabb akvizícióról számolt be délelőtt.
A Mol kurzusa 0,7 százalékkal, 3938 forintra erősödött, a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára fél százalékkal, 72,5 dollárra nőtt.
A Richter részvényei pedig 0,9 százalékkal, 12 300 forintra drágultak.
A Magyar Telekom 2676 forinton búcsúzott a kereskedéstől, ami 0,2 százalékkal múlta felül péntek délutáni záróárát.
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A forint kurzusa némileg gyengült. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 353,8 forintra nőtt.