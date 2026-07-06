Deviza
EUR/HUF353,73 +0,14% USD/HUF309,79 +0,28% GBP/HUF413,74 +0,33% CHF/HUF384,02 -0,08% PLN/HUF82,44 +0,15% RON/HUF67,64 +0,1% CZK/HUF14,64 +0,25% EUR/HUF353,73 +0,14% USD/HUF309,79 +0,28% GBP/HUF413,74 +0,33% CHF/HUF384,02 -0,08% PLN/HUF82,44 +0,15% RON/HUF67,64 +0,1% CZK/HUF14,64 +0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 587,15 +0,36% MTELEKOM2 676 +0,22% MOL3 938 +0,72% OTP46 920 0% RICHTER12 300 +0,9% OPUS371 +1,37% ANY7 730 -1,28% AUTOWALLIS145,5 +2,11% WABERERS4 930 -0,8% BUMIX9 394,48 +0,14% CETOP4 754,05 +0,26% CETOP NTR3 041,89 +0,28% BUX143 587,15 +0,36% MTELEKOM2 676 +0,22% MOL3 938 +0,72% OTP46 920 0% RICHTER12 300 +0,9% OPUS371 +1,37% ANY7 730 -1,28% AUTOWALLIS145,5 +2,11% WABERERS4 930 -0,8% BUMIX9 394,48 +0,14% CETOP4 754,05 +0,26% CETOP NTR3 041,89 +0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Trump
OTP
BUX

Miután Donald Trump becsengetett a New York-i tőzsdén, fordulat jött a BUX-ban, itt az új rekord

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az utolsó percekben fordult pluszba a BÉT vezető indexe. Bár az OTP nem tudott javítani, a másik három blue chip teljesítményének hála a BUX újabb magasságban zárt.
Murányi Ernő
2026.07.06, 17:25
Frissítve: 2026.07.06, 17:29

Az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei a pénteki ünnep miatti zárva tartás után emelkedéssel kezdték a hétfői tőzsdenapot, miután Donald Trump amerikai elnök az ovális irodából csengette be a New York-i Értéktőzsdét és a Nasdaqot, mivel ma kezdődik a kereskedés a „Trump Accounts” befektetési eszközzel, melyet gyermekeknek fejlesztették ki.

OTP
Miután Donald Trump becsengetett a New York-i tőzsdén, fordulat jött a BUX-ban, csak az OTP stagnált / Fotó: AFP

Ehhez képest a meghatározó európai részvényindexek vegyes képet mutattak nem sokkal a pesti börze kicsengetése előtt. A londoni FTSE 100 és a párizsi CAC40 a negatív tartományban, míg a német DAX árnyalatnyi nyereséggel várta a tőzsdezárást.

A budapesti tőzsde ehhez képest kis mértékben felülteljesített. A BUX 0,3 százalékkal, 143 556 pontra emelkedett, ami új rekord a tőzsde történetében.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 15,2 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 46 920 forinton stagnált. A bank újabb akvizícióról számolt be délelőtt.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 920 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 9 759 531 600 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa 0,7 százalékkal, 3938 forintra erősödött, a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára fél százalékkal, 72,5 dollárra nőtt.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 938 HUF 0 / +0,72 %
Forgalom: 1 856 562 084 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei pedig 0,9 százalékkal, 12 300 forintra drágultak. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 300 HUF 0 / +0,9 %
Forgalom: 1 815 909 960 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2676 forinton búcsúzott a kereskedéstől, ami 0,2 százalékkal múlta felül péntek délutáni záróárát.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 676 HUF 0 / +0,22 %
Forgalom: 898 978 268 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

 A forint kurzusa némileg gyengült. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 353,8 forintra nőtt.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu