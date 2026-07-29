Fényes perspektíva tárul fel az OTP előtt, Svájcban is egyre többre értékelik a hazai nagybankot

Csakúgy röpködnek az utóbbi időben a magasabbnál magasabb célárak az OTP Bankot értékelő elemzésekben. Miután kedden az Autonomous Research 54 445 forintról 58 667 forintra emelte az OTP 12 havi célárát - az ajánlás ezek után természetesen továbbra is felülteljesítés - , szerdán egy százalékosan még nagyobb elemzői céláremelésről ír az Equilor Befektetési Zrt. hírlevele.

A svájci UBS Bank is megemelte az OTP-részvények célárát / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A svájci UBS Bank ugyanis 44 600 forintról 52 900 forintra emelte meg az OTP 12 havi célárát, a vállalat részvényeit továbbra is vételre ajánlva.

Ezzel a két elemző a szerda délelőtti 46 470 forintos árfolyamhoz mérten további 26, illetve 14 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegteti a befektetőket.

Az OTP részvényei amúgy rezonáltak is az elemzői véleményekre, hiszen a szerdai árfolyam újfent igencsak közelíti a pénzintézeti csoport 46 970 forintos történelmi árfolyamcsúcsát, amit egyébként nem is olyan régen, július 3-án állított fel a részvény.

Az LSEG elemzői konszenzusa persze még nem jár ezen a magasságon, a mediáncélár jelenleg 45 525 forint, ám a kollektív ajánlás egyértelműen vétel. A bankot követő 13 elemző közül 2 erős vételt, 5 vételt, 6 pedig tartást javasol.