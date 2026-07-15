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Elhasalt az OTP, gyengült a többi blue chip is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lefordult a BUX szerdán. A legnagyobb pofont az OTP kapta, de a másik három vezető részvény is mínuszban zárta a napot.
Murányi Ernő
2026.07.15, 17:30
Frissítve: 2026.07.15, 17:42

A pozitív tartományban nyitottak szerdán  az amerikai részvényindexek, miközben a befektetők a friss gazdasági adatokat és a geopolitikai fejleményeket mérlegelték. 

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Elhasalt az OTP, gyengült a többi blue chip is / Fotó: Vémi Zoltán

Az amerikai termelői árak ugyanis 0,3 százalékkal estek júniusban, míg a jelzáloghitel-kérelmek száma 2,7 százalékkal csökkent. A vállalati fronton a Morgan Stanley és a BlackRock is az elemzői becsléseket meghaladó második negyedéves eredményekről számolt be.

Továbbra is kiemelt figyelem övezi ugyanakkor a Közel-Keletet is. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok már a jövő héten megtámadhatja az iráni erőműveket és hidakat, miután kedden életbe lépett a perzsa állam elleni amerikai tengeri blokád.

Európában sokkal gyászosabb volt a helyzet, a francia CAC 40 indexen kívül mínuszban jártak a meghatározó tőzsdemutatók. 

 A BUX hatalmasat hasalt, főként a zárószakaszban, s végül 1,7 százalékkal, 140 857 pontra esett. 

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 25,7 milliárd forintot.

A blue chipek közül a befektetők valósággal szétverték az OTP-t, a bankpapír árfolyama 3 százalékkal, 44 340 forintra zuhant.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 44 340 HUF 0 / -2,98 %
Forgalom: 18 830 729 620 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A másik három blue chip már jóval kisebb eséssel úszta meg a szerdai lefordulást.

A Mol kurzusa például 0,7 százalékkal, 4220 forintra süllyedt, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1 százalékkal 83,85 dollárra csökkent a világpiacon.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 220 HUF 0 / -0,71 %
Forgalom: 2 531 026 098 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter állta a sarat a legjobban, a gyógyszerrészvény csupán 0,2 százalékkal, 12 010 forintra gyengült.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 010 HUF 0 / -0,17 %
Forgalom: 2 736 556 100 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A sztrájkkal fenyegetett Magyar Telekom papírjai 2600 forinton búcsúztak a kereskedéstől, azaz 1 százalékkal csökkent a záróáruk.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 600 HUF 0 / -0,99 %
Forgalom: 1 065 307 206 HUF
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint árfolyama a délelőtti gyengülés után visszapattant, a tőzsdezárás környékére teljesen ledolgozta napon belüli veszteségeit, az eurót késő délután 358,72 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon. 

 

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