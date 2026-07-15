A pozitív tartományban nyitottak szerdán az amerikai részvényindexek, miközben a befektetők a friss gazdasági adatokat és a geopolitikai fejleményeket mérlegelték.

Elhasalt az OTP, gyengült a többi blue chip is / Fotó: Vémi Zoltán

Az amerikai termelői árak ugyanis 0,3 százalékkal estek júniusban, míg a jelzáloghitel-kérelmek száma 2,7 százalékkal csökkent. A vállalati fronton a Morgan Stanley és a BlackRock is az elemzői becsléseket meghaladó második negyedéves eredményekről számolt be.

Továbbra is kiemelt figyelem övezi ugyanakkor a Közel-Keletet is. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok már a jövő héten megtámadhatja az iráni erőműveket és hidakat, miután kedden életbe lépett a perzsa állam elleni amerikai tengeri blokád.

Európában sokkal gyászosabb volt a helyzet, a francia CAC 40 indexen kívül mínuszban jártak a meghatározó tőzsdemutatók.