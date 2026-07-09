Emelkedéssel nyitottak csütörtökön az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei, miután Donald Trump elnök utalt rá, hogy kormánya üzenetet kapott Iránból, amely szerint a perzsa állam „rendkívül szívesen kötne egy újabb megállapodást”.

Erőt mutat az OTP, lélektani határon zárt a Mol / Fotó: Budapesti Éréktőzsde / Budapesti Értéktőzse

A hír nagyot javított a befektetői hangulaton, miután előző nap jelentős veszteségeket szenvedtek el a börzék, amikor az Egyesült Államok újfent légitámadásokat indított Irán ellen. Az olajárak viszont csak viszonylag kis, 1 százalék körüli mértékben csökkentek az előző napi 6 százalékos rali után

A gyengülő brit FTSE 100 kivételével az európai tőzsdemutatók jobbára 1 százalék alatti mértékben erősödtek, a frankfurti DAX például 0,6 százalékkal nőtt.

A BUX is felpattant a szerdai esés után, és zárásra 1,3 százalékkal, 142 613 pontig emelkedett.