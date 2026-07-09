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Erőt mutat az OTP, lélektani határon zárt a Mol

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szárnyra kapott a BUX csütörtökön. A blue chipek közül különösen az OTP ralija volt figyelemre méltó, de jól szerepelt a Mol is.
Murányi Ernő
2026.07.09, 17:18
Frissítve: 2026.07.09, 17:28

Emelkedéssel nyitottak csütörtökön az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei, miután Donald Trump elnök utalt rá, hogy kormánya üzenetet kapott Iránból, amely szerint a perzsa állam „rendkívül szívesen kötne egy újabb megállapodást”. 

OTP
Erőt mutat az OTP, lélektani határon zárt a Mol / Fotó: Budapesti Éréktőzsde / Budapesti Értéktőzse

A hír nagyot javított a befektetői hangulaton, miután előző nap jelentős veszteségeket szenvedtek el a börzék, amikor az Egyesült Államok újfent légitámadásokat indított Irán ellen. Az olajárak viszont csak viszonylag kis, 1 százalék körüli mértékben csökkentek az előző napi 6 százalékos rali után

A gyengülő brit FTSE 100 kivételével az európai tőzsdemutatók jobbára 1 százalék alatti mértékben erősödtek, a frankfurti DAX például 0,6 százalékkal nőtt.   

A BUX is felpattant a szerdai esés után, és zárásra 1,3 százalékkal, 142 613 pontig emelkedett. 

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 19,4 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 2,4 százalékkal, 46 420 forintig lőtt ki. Biztató, hogy az emelkedés oroszlánrészét késő délután gyűjtötte be a részvény.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 420 HUF 0 / +2,36 %
Forgalom: 12 346 313 860 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa nem kevesebb, mint 1,3 százalékkal, kereken 4000 forintig száguldott, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 77 dollárra esett.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 000 HUF 0 / +1,32 %
Forgalom: 3 910 532 134 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter záróára 0,1 százalékkal, 12 000 forintra süllyedt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 000 HUF 0 / -0,08 %
Forgalom: 1 821 629 200 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2670 forinton búcsúzott a kereskedéstől, azaz egy tapodtat sem mozdult előző napi záróáráról.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 670 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 894 630 530 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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 A forint nagyot menetelt, a BÉT kicsengetésére az euró jegyzése 0,7 százalékkal, 357,2 forintra gyengült.

 

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