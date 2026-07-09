Erőt mutat az OTP, lélektani határon zárt a Mol
Emelkedéssel nyitottak csütörtökön az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei, miután Donald Trump elnök utalt rá, hogy kormánya üzenetet kapott Iránból, amely szerint a perzsa állam „rendkívül szívesen kötne egy újabb megállapodást”.
A hír nagyot javított a befektetői hangulaton, miután előző nap jelentős veszteségeket szenvedtek el a börzék, amikor az Egyesült Államok újfent légitámadásokat indított Irán ellen. Az olajárak viszont csak viszonylag kis, 1 százalék körüli mértékben csökkentek az előző napi 6 százalékos rali után
A gyengülő brit FTSE 100 kivételével az európai tőzsdemutatók jobbára 1 százalék alatti mértékben erősödtek, a frankfurti DAX például 0,6 százalékkal nőtt.
A BUX is felpattant a szerdai esés után, és zárásra 1,3 százalékkal, 142 613 pontig emelkedett.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 19,4 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 2,4 százalékkal, 46 420 forintig lőtt ki. Biztató, hogy az emelkedés oroszlánrészét késő délután gyűjtötte be a részvény.
A Mol kurzusa nem kevesebb, mint 1,3 százalékkal, kereken 4000 forintig száguldott, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 77 dollárra esett.
A Richter záróára 0,1 százalékkal, 12 000 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom 2670 forinton búcsúzott a kereskedéstől, azaz egy tapodtat sem mozdult előző napi záróáráról.
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A forint nagyot menetelt, a BÉT kicsengetésére az euró jegyzése 0,7 százalékkal, 357,2 forintra gyengült.