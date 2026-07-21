Ezerrel nyomta az OTP, de irgalmatlanul ment a Mol is
Emelkedéssel indult kedden a kereskedés a Wall Streeten, miután befutott a 3M, a General Motors, a Halliburton és a Charles Schwab második negyedéves gyorsjelentése, mindet a tőzsdenyitás előtt tették közzé. Idehaza ez a kedd az OTP nagy napja volt.
Ezenkívül, annak ellenére, hogy a közelmúltbeli médiaértesülések szerint a közvetítők fokozott diplomáciai erőfeszítésekkel próbálják az újabb béketárgyalásokat összehozni, Washington és Teherán keményebbnél keményebb légicsapásokkal sújtja egymást. Holott Irán állítólag egy 10 napos tűzszünetet is javasolt a Hormuzi-szoros hajózhatóságának megtárgyalására. Mindez azonban most nem fékezte meg a befektetőket.
Európában is jellemzően erősödtek a főbb részvényindexek. A piac a meglepően erős gazdasági várakozásoknak köszönhetően kapott lendületet. Az Európai Gazdaságkutató Központ (ZEW) által összeállított hangulatindex júliusban jelentősebben javult, mint ahogy azt a makróelemzők előre jelezték.
A Perzsa-öbölben a közelmúltban bekövetkezett eszkaláció és az olajárak emelkedése ellenére a megkérdezett piaci elemzők lényegesen optimistábbak lettek
– írta Thomas Gitzel, a VP Bank vezető közgazdásza a ZEW adataira hivatkozva. Hozzátéve, hogy
valóban, a német gazdaság például a közelmúltban bizonyos ellenálló képességet kezdett mutatni.
A BUX toronymagasan felülteljesített, s végül 1,6 százalékkal, a 143 889 pontos új zárócsúcsig lőtt ki.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 31,8 milliárd forintot.
A blue chipek közül a befektetők valósággal egymás kezéből kapkodták az új akvizícióját előző este bejelentő OTP részvényeit, a bankpapír árfolyama 3 százalékkal, 46 100 forintig száguldott.
Vele tartott a hazai olajpapír is. A Mol kurzusa 2,5 százalékkal, 4328 forintra katapultált, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 2,8 százalékkal, 91,7 dollárra szökött a világpiacon.
A Richter viszont nem bírta a nyomást, a gyógyszerrészvény kurzusa 1,3 százalékkal, 11 780 forintra esett.
A Magyar Telekom papírjai 2664 forinton búcsúztak a kereskedéstől, azaz 1,1 százalékkal emelkedett a záróáruk.
A kisebb kapitalizációjú cégek részvényei közül a Delta Group tűnt ki, hiszen miután a társaság még hétfőn bejelentette, hogy a 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalata, a Delta Technologies Zrt. konzorciumvezetőként egy a Pécsi Tudományegyetem által indított 350 millió forintos közbeszerzési eljárást nyert, a részvényei a keddi tőzsdezárásra 14,4 százalékkal. 55,9 forintig vágtáztak.
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A forint árfolyama az MNB 25 bázispontos kamatvágása dacára nagyjából ott járt tőzsdezáráskor, mint hétfőn éjszaka, pedig Varga Mihálya jegybank elnök által vezetett monetáris tanács további kamatcsökkentésekre is lehetőséget lát. Az eurót késő délután 361,52 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon.