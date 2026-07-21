Emelkedéssel indult kedden a kereskedés a Wall Streeten, miután befutott a 3M, a General Motors, a Halliburton és a Charles Schwab második negyedéves gyorsjelentése, mindet a tőzsdenyitás előtt tették közzé. Idehaza ez a kedd az OTP nagy napja volt.

Ezerrel nyomta az OTP, de irgalmatlanul ment a Mol is / Fotó: Shutterstock AI

Ezenkívül, annak ellenére, hogy a közelmúltbeli médiaértesülések szerint a közvetítők fokozott diplomáciai erőfeszítésekkel próbálják az újabb béketárgyalásokat összehozni, Washington és Teherán keményebbnél keményebb légicsapásokkal sújtja egymást. Holott Irán állítólag egy 10 napos tűzszünetet is javasolt a Hormuzi-szoros hajózhatóságának megtárgyalására. Mindez azonban most nem fékezte meg a befektetőket.

Európában is jellemzően erősödtek a főbb részvényindexek. A piac a meglepően erős gazdasági várakozásoknak köszönhetően kapott lendületet. Az Európai Gazdaságkutató Központ (ZEW) által összeállított hangulatindex júliusban jelentősebben javult, mint ahogy azt a makróelemzők előre jelezték.

A Perzsa-öbölben a közelmúltban bekövetkezett eszkaláció és az olajárak emelkedése ellenére a megkérdezett piaci elemzők lényegesen optimistábbak lettek

– írta Thomas Gitzel, a VP Bank vezető közgazdásza a ZEW adataira hivatkozva. Hozzátéve, hogy

valóban, a német gazdaság például a közelmúltban bizonyos ellenálló képességet kezdett mutatni.