Az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntésének a napján, azaz csütörtökön markáns mínuszokba csúsztak a vezető amerikai és európai részvényindexek, amiben persze nem az EKB, hanem az iráni háború a ludas, a folyamatos és kölcsönös légicsapások hatására ugyanis az olajárak is kilőttek. A Brent típusú nyersolaj hordóára például 100 dollár fölé emelkedett.

Lefordult az OTP, csak a Mol állta a sarat / Fotó: Vémi Zoltán

Emellett több nagy amerikai vállalat, például a Tesla - a szerdai amerikai tőzsdezárás után közölt - második negyedéves gyorsjelentése is csalódást okozott a befektetőknek.

Az Alphabet ugyan felülmúlta a Wall Street várakozásait, ám a Google anyavállalatának a részvényei mégis lefordultak, mivel tovább kívánja növelni a mesterséges intelligencia infrastruktúrájára fordított összegeket. Ázsiában azonban a csiprészvények hatalmasat profitáltak ebből a bejelentésből.

Az EKB közben változatlanul tartotta az eurózóna alapkamatát, sőt Christine Lagarde sajtótájékoztatóján az derült ki, hogy nagyítóval sem találtak második körös inflációs hatásokat. Ebből arra következtethetünk, hogy akár hosszabb távon is maradhat a jelenlegi kamatszint. Ez pedig kedvező a forintra nézve, szélesebb lehet a marzs a magyar és az euróövezeti alapkamat között.

A BUX is szerdai záróértéke alatt búcsúzott a kereskedéstől, végül 0,41 százalékkal, 144 176 pontra csökkent.