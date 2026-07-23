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Lefordult az OTP, csak a Mol állta a sarat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az elszabaduló olajárak nyomán lefordult csütörtökön a BUX. Az OTP is lejtőre került, a blue chipek közül egyedül a Mol erősödött.
Murányi Ernő
2026.07.23, 17:41
Frissítve: 2026.07.23, 17:56

Az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntésének a napján, azaz csütörtökön markáns mínuszokba csúsztak a vezető amerikai és európai részvényindexek, amiben persze nem az EKB, hanem az iráni háború a ludas, a folyamatos és kölcsönös légicsapások hatására ugyanis az olajárak is kilőttek. A Brent típusú nyersolaj hordóára például 100 dollár fölé emelkedett.

OTP
Lefordult az OTP, csak a Mol állta a sarat / Fotó: Vémi Zoltán

Emellett több nagy amerikai vállalat, például a Tesla - a szerdai amerikai tőzsdezárás után közölt - második negyedéves gyorsjelentése is csalódást okozott a befektetőknek. 

Az Alphabet ugyan felülmúlta a Wall Street várakozásait, ám a Google anyavállalatának a részvényei mégis lefordultak, mivel tovább kívánja növelni a mesterséges intelligencia infrastruktúrájára fordított összegeket. Ázsiában azonban a csiprészvények hatalmasat profitáltak ebből a bejelentésből. 

Az EKB közben változatlanul tartotta az eurózóna alapkamatát, sőt Christine Lagarde sajtótájékoztatóján az derült ki, hogy nagyítóval sem találtak második körös inflációs hatásokat. Ebből arra következtethetünk, hogy akár hosszabb távon is maradhat a jelenlegi kamatszint. Ez pedig kedvező a forintra nézve, szélesebb lehet a marzs a magyar és az euróövezeti alapkamat között.

A BUX is szerdai záróértéke alatt búcsúzott a kereskedéstől, végül 0,41 százalékkal, 144 176 pontra csökkent.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 21 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP részvényei 0,8 százalékkal, 46 020 forintra estek.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 020 HUF 0 / -0,82 %
Forgalom: 11 560 182 840 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa viszont 1,1 százalékkal, 4448 forintra erősödött, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 6,7 százalékkal, 100,4 dollárra szökött fel a világpiacon.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 448 HUF 0 / +1,09 %
Forgalom: 5 693 246 564 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei immár harmadik napja esve, 0,8 százalékkal, 11 650 forintra gyengültek.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 650 HUF 0 / -0,77 %
Forgalom: 2 245 060 360 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom papírjai 2614 forinton búcsúztak a kereskedéstől, azaz 1,4 százalékkal csökkent a záróáruk.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 614 HUF 0 / -1,43 %
Forgalom: 1 160 004 786 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint árfolyama is nagyot gyengült. Az eurót késő délután már 364,8 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon. 

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