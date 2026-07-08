Leszálló ágban maradt az OTP, folytatódik a 4iG csoport hegymenete
Az európai részvényindexek várhatóan eséssel indítanak szerdán, legalábbis erre utalnak a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedés adatai, a befektetői hangulatot újfent a geopolitikai feszültségek árnyékolták be.
A figyelem egyrészt Ankarára irányul, ahol az államfők a NATO-csúcstalálkozó második napját kezdik meg. Másfelől Donald Trump amerikai elnök kedden késő este támadássorozatot indított Irán ellen, amelyre Irán gyors megtorlással válaszolt, célba véve az amerikai katonai létesítményeket.
Ehhez képest a pesti börze vezető indexe 0,1 százalékkal emelkedve, 141 815 ponton kezdte a kereskedést.
Az OTP részvényei a keddi lejtmenetet folytatva, 0,3 százalékkal, 45 650 forintra gyengültek.
A Mol papírjai ellenben 0,4 százalékkal, 3910 forintra erősödtek. A közel-keleti ütésváltás nyomán a Brent hordónkénti jegyzése 3,2 százalékkal, 76,56 dollárra ugrott.
A Richter is erősödéssel startolt el. A gyógyszergyártó kurzusa 0,8 százalékkal, 12 380 forintra nőtt, amit a forint gyengülése is támogathatott.
A Magyar Telekom részvényei 2670 forinton rajtoltak, ez az árfolyam 0,2 százalékkal múlja alul a papír előző délutáni záróárát.
Felszálló ágban maradt viszont a 4iG, a keddi markáns erősödés után szerda reggel újabb 1,6 százalékkal, 2042 forintra nőtt az árfolyam. Jászai Gellért részt vesz a NATO-csúcs védelmi ipari kísérő rendezvényén.
A Rába kurzusa is kíséri az anyacégét, 3,6 százalékkal, 2560 forintra nőtt.
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A forint a kedd esti gyenge szintjén ragadt. Az eurót 356 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.