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Kilőtt az OTP árfolyama a bankvásárlás hírére, az olajár csökken, a forint erősödik a nap elején

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ngy erősödéssel nyitott kedden a pesti tőzsde a bankrészvénynek köszönhetően. A befektetők reagálnak az OTP baltikumi bankvásárlására, a forint erősödik a jegybank kamatdöntése előtt. Az olajárakon enyhült a nyomás az amerikai-iráni tárgyalásokhoz fűzött reményekre.
K. T.
2026.07.21, 09:06

A közel-keleti háború újabb fordulata miatt optimista hangulatban kezdik a keddi napot az európai piacokon a kereskedők. Az elmúlt másfél hét tűzváltásait követően ismét tárgyalóasztalhoz ülhet az Egyesült Államok és Irán. Az olajárak kisebb enyhüléssel, a forint erősödéssel indított. A pesti tőzsde is felfelé vette az irányt, az OTP akvizíciós hírére kilőtt a bankpapír árfolyama.

OTP, forint, tőzsde, BUX
Ismét bevásárolt az OTP, a forint erősödött kedd reggel / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

A hazai börze lendületesen indított, a BUX index 0,9 százalékkal 142 865 pontra ugrott a nyitást követően.

A hazai piacon a nap fő sztorija az OTP újabb bevásárlása. A története eddigi legnagyobb bankvásárlásával, a Luminor megszerzésével a Baltikum piacára belépő vezető magyar pénzintézet részvényei 2,2 százalékkal lőttek ki a tőzsderajtkor.

 OTP részvény
OTP részvény09:37:30
Árfolyam: 45 530 HUF +780 / +1,71 %
Forgalom: 4 463 847 840 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A többi blue chip közül 

  • a Mol árfolyama fél százalékkal 4204 forintra esett,
  • a Richter kurzusa 0,2 százalékkal 11 910 forintra ereszkedett,
  • a Magyar Telekom papírjai pedig fél százalékkal 2 624 forintra kerültek lejjebb.

Az olajárak öthetes csúcsról mérséklődtek, miután az elmúlt napok eszkalációját követően ismét feléledtek a remények a béketárgyalások folytatásáról az amerikai és az idráni fél köztt.

A Brent hordónkénti jegyzése egy százalékkal 88,4 dollárra ereszkedett kilenc óráig, míg a WTI árfolyama fél százalékkal 82 dollárra csökkent.

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A forint a hétfői jó formáját átmentette kedd reggelre is.

Az euróval szemben 0,2 százalékot erősödött a tőzsdenyitásig a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 361,1 forintig jött lejjebb.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,3 százalékot erősödött a magyar pénz, a zöldhasút 316,2 forinton váltják.

USD / HUF árfolyam
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Éves
3 éves

 

A régiós devizák is lemaradtak a forint mögött: a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty 0,15 százalékkal olcsóbb.

A magyar jegybank kora délután kamatdöntő ülést tart, ahol a piaci várakozások és Varga Mihály korábbi jelzése alapján újabb 25 bázisponttal csökkenhet az irányadó kamatláb. Az MNB üzenete a forint árfolyamára is hatással lehet. Csütörtökön az Európai Központi Bank is felölvizsgálja a kamatkondíciókat.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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