Miért éri meg az OTP-nek a Luminor Bank felvásárlása és marad-e pénz osztalékra, többek között ezekre a kérdésekre is válaszolt az elemző

A Luminor Bank régiós szinten a harmadik legnagyobb banki szereplő a Baltikumban a két domináns svéd bank, a Swedbank és az SEB mögött. Konszolidált piaci részesedése a hitelek és a betétek terén egyaránt 13–14 százalék körül mozog a teljes baltikumi piacon - mondta a Világgazdaság kérdésére Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az OTP legújabb akvizíciója kapcsán.

Miért éri meg az OTP-nek a Luminor Bank felvásárlása és marad-e pénz osztalékra? / Fotó: A great shot of / Shutterstock

Amit a Luminor Bankról tudni kell

Észtországban a legerősebb a jelenléte (több mint 25 százalék a teljes eszközállomány tekintetében), ahol a bank székhelye is található. A lakossági és vállalati szegmensben a Swedbankkal versenyez az első helyért. A lett és a litván piacon jóval alacsonyabb, 10-12 százalék körül mozog a piaci részesedése.

A három ország lakossága ugyan kicsi és a Luminornak nincs érdemi érdekeltsége a Baltikumon kívül, azonban a régió egy főre jutó GDP-je meghaladja a legtöbb kelet-közép-európai országét. Ami viszont ennél is fontosabb, hogy a térségnek alacsony a lakossági hitel/GDP aránya, illetve, hogy fejlett digitális infrastruktúrával rendelkezik

- tette hozzá az elemző.

A Luminor jelenlegi, 2027-es stratégiája is kiemeli, hogy a gazdasági növekedés az előrejelzések szerint az elkövetkező 3 évben az EU-s átlag felett alakul, a munkanélküliség csökkenő tendenciát mutat, a reálbérek pedig növekednek. Emellett a banki piac mind a magánszemélyek, mind a vállalatok esetében az EU-s átlaghoz képest alacsonyabb penetrációval rendelkezik, ami utat nyit a nyereséges növekedés előtt - emelte ki az Equilor elemzője.

A Luminor Bank eredményeit egyébként az elmúlt időszakban nagyban befolyásolta a csökkenő európai kamatkörnyezet. Ennek következtében a nettó kamatbevételek folyamatosan csökkentek, a 2023-as 532 millió euróról 508 millió euróra 2024-ben, illetve 420 millió euróra 2025-ben, annak ellenére, hogy a vállalati és személyi hitelek állománya folyamatosan nőtt.

Ezen túl az eredményeket tovább rontották a jelentős digitalizációs költségek (költség / bevétel arány elérte a 64 százalékot 2025-ben), amelyek az elmúlt években rendre a teljes operatív költségek több mint 30 százalékát tették ki. Igy a bank nyereségessége:

2023: 195 millió euró;

2024: 202 millió euró;

2025: 158 millió euró,

és tőkearányos megtérülése (2023: 11,6 százalék; 2024: 11,7 százalék; 2025: 8,6 százalék) is csökkenő trendet mutatott.