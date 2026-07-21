Miért éri meg az OTP-nek a Luminor Bank felvásárlása és marad-e pénz osztalékra, többek között ezekre a kérdésekre is válaszolt az elemző
A Luminor Bank régiós szinten a harmadik legnagyobb banki szereplő a Baltikumban a két domináns svéd bank, a Swedbank és az SEB mögött. Konszolidált piaci részesedése a hitelek és a betétek terén egyaránt 13–14 százalék körül mozog a teljes baltikumi piacon - mondta a Világgazdaság kérdésére Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az OTP legújabb akvizíciója kapcsán.
Amit a Luminor Bankról tudni kell
Észtországban a legerősebb a jelenléte (több mint 25 százalék a teljes eszközállomány tekintetében), ahol a bank székhelye is található. A lakossági és vállalati szegmensben a Swedbankkal versenyez az első helyért. A lett és a litván piacon jóval alacsonyabb, 10-12 százalék körül mozog a piaci részesedése.
A három ország lakossága ugyan kicsi és a Luminornak nincs érdemi érdekeltsége a Baltikumon kívül, azonban a régió egy főre jutó GDP-je meghaladja a legtöbb kelet-közép-európai országét. Ami viszont ennél is fontosabb, hogy a térségnek alacsony a lakossági hitel/GDP aránya, illetve, hogy fejlett digitális infrastruktúrával rendelkezik
- tette hozzá az elemző.
A Luminor jelenlegi, 2027-es stratégiája is kiemeli, hogy a gazdasági növekedés az előrejelzések szerint az elkövetkező 3 évben az EU-s átlag felett alakul, a munkanélküliség csökkenő tendenciát mutat, a reálbérek pedig növekednek. Emellett a banki piac mind a magánszemélyek, mind a vállalatok esetében az EU-s átlaghoz képest alacsonyabb penetrációval rendelkezik, ami utat nyit a nyereséges növekedés előtt - emelte ki az Equilor elemzője.
A Luminor Bank eredményeit egyébként az elmúlt időszakban nagyban befolyásolta a csökkenő európai kamatkörnyezet. Ennek következtében a nettó kamatbevételek folyamatosan csökkentek, a 2023-as 532 millió euróról 508 millió euróra 2024-ben, illetve 420 millió euróra 2025-ben, annak ellenére, hogy a vállalati és személyi hitelek állománya folyamatosan nőtt.
Ezen túl az eredményeket tovább rontották a jelentős digitalizációs költségek (költség / bevétel arány elérte a 64 százalékot 2025-ben), amelyek az elmúlt években rendre a teljes operatív költségek több mint 30 százalékát tették ki. Igy a bank nyereségessége:
- 2023: 195 millió euró;
- 2024: 202 millió euró;
- 2025: 158 millió euró,
és tőkearányos megtérülése (2023: 11,6 százalék; 2024: 11,7 százalék; 2025: 8,6 százalék) is csökkenő trendet mutatott.
Miért éri meg az OTP-nek az akvizíció?
Egy olyan szereplőnek, mint az OTP, aki belép erre a piacra,
a Luminor egy kész csomag, így nem kell 3 különálló országban nulláról építkeznie, hanem egyetlen akvizícióval azonnal megszerzi a teljes baltikumi piac 13-14 százalékát és a régió egyik legstabilabb vállalati/lakossági hitelportfólióját.
Emellett a feltételezhetően csökkenő IT-kiadások és a digitalizációból eredő potenciális megtakarítások jól illeszkednek az OTP jelenlegi stratégiájába. Az akvizíciót követően arra számítunk, hogy a nyereség 4-5 százalékát adja majd a Luminor a csoport szintű eredményeknek. Azonban fontos hangsúlyozni a potenciális nyereségesnövekedést a szinergiák kiaknázásából is az elkövetkező években (központi irányítási rendszer, megosztott admin költségek a csoporton belül).
Mi lesz az osztalékkal?
A felvásárlásnak vélhetően nem lesz hatása az OTP folyamatosan növekvő osztalékfizetésére. Már csak abból adódóan sem, hogy a bank az osztalékfizetést jelenleg is minimum részvényesi megtérülésnek használja, amely mellett jelentős extra hozamot juttat vissza részvényvisszavásárlási programjain keresztül. Lehetséges, hogy a bank nem indít újabb részvényvisszavásárlási programot, ám a csoport jelenlegi tőkeszerkezete még ezt sem indokolja.
Végül arra kérdésre, hogy mi lesz a szintén belengetett közép-ázsiai akvizícióval, Takács András azt válaszolta, hogy, amint azt az OTP bank már többször hangsúlyozta, folyamatosan keresi a potenciális felvásárlási célpontokat és megfelelő árazás esetén tesz lépéseket.
Annak ellenére azonban, hogy a banknak lenne kerete újabb felvásárlásokra, mi nem gondoljuk, hogy egy nagyobb akvizícióba kezdene, amíg a jelenlegi tranzakció le nem zárul
- közölte az elemző.
Értékelt az Erste is
Valljuk meg, hatalmas meglepetés, hogy az OTP végül megvette a Luminort
- kezdték az akvizíció étékelését a brókercég elemzői, akik az anno felröppent hírek nyomán már két évvel ezelőtt várták a felvásárlást, mostanra pedig teljesen letettek róla.
A fordulatot azzal magyarázzák, hogy az eladók vélhetően végül engedhettek az árból, s ezt a feltételezést két fontos tényező is alátámasztja.
Egyrészt a nettó kamatmarzsok csökkentek az elmúlt években, másrészt a magas költséghányaddal működő bank digitalizálása is számottevő költséggel jár.
A tőkemegtérülés mindezért tavaly 8,6 százalékra, idén az első félévben pedig már 7,5 százalékra csökkent.
A jelenleg elvárt tőkemegtérülés ugyanakkor 8,6 százalék, tehát, ha az első negyedéves, évesített megtérülést vesszük - ami nem teljesen korrekt -, akkor indokolt is lehet cirka 10-15 százalékos diszkont a saját tőkéhez képest, amely 1,84 milliárd euró volt március végén.
Az egyik eladó, a norvég DNB bank közleménye meg is említi, hogy könyvszerinti érték alatt vásárolt az OTP, méghozzá nem is kevéssel. A DNB Bank ugyanis 1 milliárd koronás (90 millió eurós) leírást tervez a könyveiben a Luminor-részesedés kapcsán, amelyet tőkemódszerrel konszolidál, s 370 millió eurós könyv szerinti értéken tartott nyilván.
Ez pedig azt sugallja, hogy a közel 20 százalékos részesedésért 280 millió eurót kap a norvég bank, ami 1,4 milliárd eurós, 0,76 x könyvszerinti értéknek megfelelő vételárat feltételez. Azaz még nagyobb a diszkont, mint amit fentebb számolt az Erste.
A könyvszerinti érték és a vételár közötti különbözet 400 millió eurós összege (140 milliárd forint), pedig nem készpénz jellegű, de pozitív eredményhatással bír a tranzakció lezárását követően, amelyre talán jövő ilyenkor számíthatunk.
Alacsony a Luminor költséghatékonysága
A jelenlegi állapotban amúgy mintegy 5 százalékkal növelné az OTP eredményét a Luminor konszolidációja.
Momentán azonban egy nagyon alacsony költséghatékonyságú bankról beszélünk, ahol a költségek a bevételek több mint 60 százalékára - most már inkább 70 százalékra - rúgnak, amiben persze ebben benne van a digitális átallás költsége is.
A Luminor Bank költségszintje persze idővel közelíthet az OTP-nél megszokott 40 százalék közelébe, amely ceteris paribus 50-60 százalékkal is növelheti a Luminor Bank eredményét, s ezzel jelentősebb - de 10 százalék alatti - mértékben járulhat hozzá az OTP csoport profitjához a balti bank.
Szóval a lépés sokkal pozitívabb, mint első ránézésre tűnt, de azért csodákat nem szabad várni tőle
- emeli ki az elemzés.
Összességében örülhetünk annak, hogy az akvizíciós sorozat hosszabb szünet után folytatódik. Azaz az OTP nem csak organikus növekedési sztori, hanem maradt a tranzakciós növekedés is. A kettő együtt pedig általában gyors profitbővülést jelent az álmoskönyvek szerint hosszútávon (néha rövidtávon is)
- zárja gondolatmenetét az Erste.
A Bloomberg elemzői óvatosabbak
A Bloomberg elemzői valamivel óvatosabbak, az amerikai hírügynökség arról írt, hogy az OTP a Luminor Bankot a közép-kelet-európai bankok könyv szerinti értékének átlagosan 1,86-szorosát kitévő értékeltségéhez mérten vehette meg diszkonttal.
A Luminor Bank felvásárlása a Bloomberg szerint stratégiai szempontból okos lépés, ráadásul nem terheli túl az OTP mérlegét, miközben erősíti diverzifikációját a gyorsan növekvő balti piacra való belépéssel. Az OTP mintegy 4 milliárd eurós, a szabályozói követelményeket meghaladó, Tier 1 alapvető szavatoló tőkéje bőséges forrást biztosít a tranzakció finanszírozására.
Az OTP új szerzemény 15,9 milliárd eurós eszközértékét és a 158 millió eurós 2025-ös eredményét alapul véve, az OTP csoport eszközértékét mintegy 13 százalékkal, nyereségét pedig 5,5 százalékkal növelné.
A könyvszerinti értéke valamivel 2 milliárd euró alatt van.
Az OTP Bank részvényei kedden napközben óriási forgalom mellett 2,5 - 3,2 százalékkal emelkedtek az akvizíció hírére. A részvények keddi legmagasabb, azaz 46 380 forintos árfolyama megközelítette a 46 970 forintos történelmi csúcsot is.