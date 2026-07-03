Túl az álomhatáron a BUX, az OTP sem enged a minden napra egy rekord elvéből

Az Egyesült Államok szombati 250. születésnapjára (függetlenség napja) tekintettel pénteken ki sem nyitó amerikai tőzsdék támogatása híján is jó hangulat uralkodott az európai parketteken. A frankfurti DAX például 0,7 százalékkal emelkedett a pesti tőzsdezárás előtti percekben, míg a párizsi CAC40 0,3 százalékkal nőtt.

Túl az álomhatáron a BUX, az OTP sem enged a mindennapra egy rekord elvéből / Fotó: Móricz Sabján Simon

A vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok csütörtökön enyhítették a befektetők kamatemelési aggályait, és még pénteken is felértek egy nyugtatóval.

Reggel azonban elsősorban a dél-koreai és japán tőzsdék egyértelmű emelkedése adott lendületet Európának is, miután az ottani mesterséges intelligencia által vezérelt rali a hét korábbi napjain megtorpant.

A pesti börze még Frankfurton is túltett, a BUX zárásra 0,93 százalékkal, 143 072 pontig száguldott, ami szédületes új rekord.

Még annyit, hogy egész nap pluszban volt a tőzsdemutató, ám az utolsó fél óra hozta el a döntő fordulatot, akkor lépte át az index határozottan a 143 000 pontos lélektani határt, mellyel már napok óta viaskodott.