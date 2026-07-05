Csányi Sándor kihúzhatja magát: élete formájában az OTP – záporoznak az elismerések, a csúcson túl is folytatódhat a rali

Nyoma sincs a nyári uborkaszezonnak vagy tikkadtságnak a magyar tőzsdén, amely új történelmi csúccsal köszöntötte júliust, miközben az OTP is élete formát mutatja az elmúlt napokban.

Remek formában van idén az OTP, a csúcsdöntések és az elismerések is záporoznak a magyar nagybankra / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

A BUX index 143 ezer pont ölött zárta a magunk mögött hagyott hetet, története során első alkalommal járt ezen a magaslaton a Budapesti Értéktőzsde fő részvénykosara. A nyári menetelésben - az utóbbi napokban szintén nagyot ralizó Mol mellett - az OTP-nek oroszlánrésze van, amely a hazai piaccal tandemben szállítja az újabb és újabb rekordokat.

A vezető hazai bankpapír már júniusban is kiemelkedett a blue chipek mezőnyéből, 10,5 százalékos drágulással, miközben a Magyar Telekom szűk egy százalékos emelkedésre volt képes, a Mol és a Richter pedig négy, illetve hat százalékkal fordult le.

A bankpapír remek nyár eleji formáját júliusra is átmentette, árfolyama csütörtök után pénteken is rekordszintre erősödött, így 46 710 forintról várhatja a hétfői folytatást.