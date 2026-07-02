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történelmi csúcs
forint
OTP
tőzsde
BUX
Mol

Kezet foghat Hernádi Zsolt és Csányi Sándor: rekordot döntött az OTP, a Mol nagy ralival segítette csúcsra a pesti tőzsdét – remekelt a forint is

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A Mol vezérletével ért 141 700 pont feletti új történelmi csúcsra a pesti tőzsde vezető indexe csütörtökön. A hurráoptimista piaci hangulatban az OTP árfolyama is rekordot döntött, a forint pedig szárnyakat kapott.
K. T.
2026.07.02, 17:26
Frissítve: 2026.07.02, 17:31

Általános rali indult a piacokon csütörtök délután, az alapvetően jó hangulatot a vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adat fűtötte fel, amely miatt a befektetők elkezdték kiárazni a Fed idei évre várt kamatemeléseit. A lazább tengerentúli monetáris politika reménye jelentős vételi erőt adott a tőzsdéknek, itthon a BUX és az OTP is új csúcsra ért. A mélyrepülésbe kezdő dollár a forint árfolyamát is alaposan fellendítette.

forint, Mol, OTP, BUX, tőzsde
Új csúcsra ért az OTP, a Mol nagy ralijának is köszönhetően rekordszintre emelkedett a BUX index is, remekelt a forint / Fotó: A great shot of / Shutterstock

A hazai börzén megdőlt a BUX eddigi, 141 478 pontos rekordértéke, a vezető hazai részvénykosár 1,6 százalékkal lépett feljebb, a napot 141 741 ponton zárta. A pesti tőzsde részvénypiaci forgalma átlagosnak mondható, 26,1 milliárd forint volt.

BUX részvényindex
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol különösen nagyot ralizott, csúcsot viszont az OTP papírjai döntöttek a blue chipek közül. 

  • Az olajtársaság 3,6 százalékos emelkedéssel vette ki magát a BUX csúcsdöntéséből, 
  • a vezető hazai bankpapír 1,6 százalékkal erősödve 46 710 forinton ért el új magaslatot. 
  • A Magyar Telekom kurzusa 1,3 százalékkal 2660 forintig menetelt, 
  • a Richter viszont csalódást okozott a 0,1 százalékos ereszkedésével. 

A gyógyszerrészvény 12 110 forintról várhatja a folytatást.

A BUX index tagja közül a Waberer's ralizott a legnagyobbat, a Concorde friss céláremelése 7,6 százalékkal repítette feljebb a szállítmányozási vállalat kurzusát. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 710 HUF 0 / +1,61 %
Forgalom: 20 528 581 070 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az európai tőzsdéken is masszív, másfél százalék feletti pluszban fejezték be a kereskedést. A nyugati piacok közül is kiemelkedett a frankfurti DAX, amely két százalék feletti ralival szintén új történelmi magaslatra ért. Ebben a nemzetközi kedvező hangulat mellett a német kormány által elfogadott gazdasági reformcsomagnak szóló bizalom is szerepet kapott.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forintnak kapóra jött a vártnál kevesebb új amerikai munkahely létrehozásáról szóló adat, amely lejtőre küldte a dollárt, kedvezve egyúttal a feltörekvő piaci devizáknak.

A zöldhasúval szemben 1,1 százalékot ralizott a forint, a keresztárfolyam 312,5-ről 309,4 forintra esett délután öt órára.

USD / HUF árfolyam
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Az euróhoz képest is jelentős előnyre tett szert viszonylag gyorsan a hazai pénz. A váltási árfolyam a 356,2-es szintről 353,9-ig zuhant. Ez fél százalékos felértékelődést jelent a hazai valuta számára.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
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Éves
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A régiós devizák között is jól teljesített a forint, a cseh korona jegyzése 0,2 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,3 százalékkal ereszkedett.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1696 cikk

 

 

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