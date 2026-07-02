Kezet foghat Hernádi Zsolt és Csányi Sándor: rekordot döntött az OTP, a Mol nagy ralival segítette csúcsra a pesti tőzsdét – remekelt a forint is
Általános rali indult a piacokon csütörtök délután, az alapvetően jó hangulatot a vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adat fűtötte fel, amely miatt a befektetők elkezdték kiárazni a Fed idei évre várt kamatemeléseit. A lazább tengerentúli monetáris politika reménye jelentős vételi erőt adott a tőzsdéknek, itthon a BUX és az OTP is új csúcsra ért. A mélyrepülésbe kezdő dollár a forint árfolyamát is alaposan fellendítette.
A hazai börzén megdőlt a BUX eddigi, 141 478 pontos rekordértéke, a vezető hazai részvénykosár 1,6 százalékkal lépett feljebb, a napot 141 741 ponton zárta. A pesti tőzsde részvénypiaci forgalma átlagosnak mondható, 26,1 milliárd forint volt.
A Mol különösen nagyot ralizott, csúcsot viszont az OTP papírjai döntöttek a blue chipek közül.
- Az olajtársaság 3,6 százalékos emelkedéssel vette ki magát a BUX csúcsdöntéséből,
- a vezető hazai bankpapír 1,6 százalékkal erősödve 46 710 forinton ért el új magaslatot.
- A Magyar Telekom kurzusa 1,3 százalékkal 2660 forintig menetelt,
- a Richter viszont csalódást okozott a 0,1 százalékos ereszkedésével.
A gyógyszerrészvény 12 110 forintról várhatja a folytatást.
A BUX index tagja közül a Waberer's ralizott a legnagyobbat, a Concorde friss céláremelése 7,6 százalékkal repítette feljebb a szállítmányozási vállalat kurzusát.
Az európai tőzsdéken is masszív, másfél százalék feletti pluszban fejezték be a kereskedést. A nyugati piacok közül is kiemelkedett a frankfurti DAX, amely két százalék feletti ralival szintén új történelmi magaslatra ért. Ebben a nemzetközi kedvező hangulat mellett a német kormány által elfogadott gazdasági reformcsomagnak szóló bizalom is szerepet kapott.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forintnak kapóra jött a vártnál kevesebb új amerikai munkahely létrehozásáról szóló adat, amely lejtőre küldte a dollárt, kedvezve egyúttal a feltörekvő piaci devizáknak.
A zöldhasúval szemben 1,1 százalékot ralizott a forint, a keresztárfolyam 312,5-ről 309,4 forintra esett délután öt órára.
Az euróhoz képest is jelentős előnyre tett szert viszonylag gyorsan a hazai pénz. A váltási árfolyam a 356,2-es szintről 353,9-ig zuhant. Ez fél százalékos felértékelődést jelent a hazai valuta számára.
A régiós devizák között is jól teljesített a forint, a cseh korona jegyzése 0,2 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,3 százalékkal ereszkedett.