Csapkodó mozgás a hazai részvénypiacon, trendszerű elmozdulás várható az OTP-ben

A vezető részvények közül elsősorban az OTP és a Richter mozgása lehet izgalmas a következő időszakban, a Mol az emelkedést követően megtorpant, míg a Magyar Telekom technikai képe továbbra is lefelé mutat rövid távon.

OTP: trendszerű elmozdulás várható az árfolyamban, csapkodó mozgás a BÉT-en / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

OTP

Korrekciós fázisban mozog az OTP árfolyama, a 261,8 százalékos Fibonacci-szint, illetve a 30 napos mozgóátlag jelent támaszt 44 828 és 44 671 forintnál. A Bollinger-szalagok beszűkültek, ami arra utal, hogy hamarosan nagyobb, trendszerű elmozdulás jöhet. Az indikátorok lefelé mutatnak, az említett támaszzóna letörése esetén a következő fontos szint az 50 napos mozgóátlag lenne 43 239 forintnál.

Forrás: Equilor Trader

Richter

Továbbra is a csökkenő trendvonal alatt mozog a Richter árfolyama, mely jelenleg 12 150 forintnál jelent fontos ellenállást, és erősíti az 50 napos mozgóátlag is. A Bollinger-szalagok itt is beszűkültek, mely nagyobb elmozdulás lehetőségére figyelmeztet. Szignifikáns kitörés esetén a jegyzés a 12 270 forint közelében, majd a 12 640 forintnál húzódó ellenállást célozhatja meg.

Forrás: Equilor Trader

Mol

Megtorpant a lendületes emelkedés a Mol árfolyamában, a 4 227 forintos ellenállást nem tudta áttörni. A korrekció során a 4 100 forintos támasz egyelőre nem sérült, erre érdemes a következő időszakban figyelni. Az indikátorok még nem adtak eladási jelzést, de emelkedhet a volatilitás.

Forrás: Equilor Trader

Magyar Telekom

Továbbra is enyhén lefelé mutat a Magyar Telekom technikai képe, miután az 50 napos mozgóátlag alá került az árfolyam, mely jelenleg 2 644 forintnál jelent rövid távú ellenállást. Ezt követően a 2 625 forintos támasz is letört, de itt még nem szignifikáns a mozgás. Amennyiben erre sor kerül, a következő támasz 2 557 forintnál adódhat.