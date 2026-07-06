OTP: újabb akvizícióval terjeszkedik a csoport
A Business Lease Group BV, az AutoBinck Group NV tagja, valamint az OTP Csoporthoz tartozó Merkantil Bank bejelentette, hogy kötelező érvényű megállapodást írtak alá a Business Lease Hungary Kft. („Business Lease Hungary”) üzletrészeinek 100 százalékos megvásárlásáról. A Merkantil Bank egy jól ismert és elismert lízingszolgáltatóval kötött megállapodással tovább bővíti szolgáltatási portfólióját. A jelentős tranzakció eredményeként az operatív lízing és a flottakezelési szolgáltatások a bank kiemelt stratégiai fókuszterületeivé válnak. A tranzakció lezárására az illetékes hatósági jóváhagyásoktól függően, várhatóan szeptemberben kerülhet sor.
A nemzetközi lízingpiacon egyre hangsúlyosabb az elmozdulás a komplex, szolgáltatásalapú megoldások irányába. Különösen az operatív lízinghez kapcsolódó flottakezelési szolgáltatások szerepe erősödik dinamikusan. Bár a trend már a hazai piacon is jól érzékelhető, a nyugat-európai országokhoz képest a penetráció itthon továbbra is alacsony. Épp ezért rejt magában jelentős növekedési potenciált ez a terület.
A Business Lease több mint 35 éves múlttal rendelkező, a kelet-közép-európai régióban meghatározó mobilitási szolgáltató, amely az operatív lízing, a flottakezelés és a mobilitási tanácsadás teljes spektrumát lefedi.
A tranzakció fontos mérföldkő a Merkantil Bank stratégiai fejlődésében, és szervesen illeszkedik a pénzintézet megújult üzleti irányaihoz: a portfólió bővítéséhez és a szolgáltatási képességek erősítéséhez. A Business Lease felvásárlását követően tovább erősödünk az operatív lízing és a flottakezelési szolgáltatások terén. A tranzakció erős szakmai és operációs támogatást biztosít mindehhez
– mondta el a bejelentés kapcsán Fatér Gyula, a Merkantil Bank elnök-vezérigazgatója.
A tranzakció révén a Merkantil Csoport jelentős iparági tapasztalattal és dedikált szaktudással is gazdagodik.
Különleges ez a tranzakció számunkra, hiszen ezúttal egy meghatározó hazai szereplőt akvirálunk. A folyamatot alapos előkészítés előzte meg, amelyben számos terület szoros együttműködésére volt szükség – ezúton is köszönöm a kollégák professzionális támogatását. A Business Lease megvásárlása jelentős az OTP Csoport hazai operációja számára, amivel tovább erősödik az általunk nyújtott szolgáltatások színvonala
– nyilatkozta Kolics Gábor az OTP Bank akvizíciós és integrációs területének ügyvezető igazgatója.
Az OTP Csoport hazai ökoszisztémájának ereje abban áll, hogy az ügyfelek nem elszigetelt pénzügyi termékekkel, hanem egymásra épülő szolgáltatásokkal találkoznak: a banki, finanszírozási, lízing-, ingatlanpiaci, befektetési, fizetési és pénztári megoldások együttesen támogatják a lakossági és vállalati igényeket. A Business Lease felvásárlása ezt a működési logikát erősíti tovább, hiszen szélesebb körű szolgáltatási képességekkel bővíti az OTP Csoport mobilitási és lízingportfólióját.
Az évek során a Business Lease csapata erős és sikeres jelenlétet épített ki öt európai piacon. Egy gyorsan konszolidálódó iparágban a nagyobb intézményekkel való együttműködés jelenti a legígéretesebb utat a fenntartható növekedéshez. A magyarországi üzletág Merkantil részére történő értékesítése fontos következő lépés e stratégia megvalósításában
– mondta Vincent Weijers, az AutoBinck Group vezérigazgatója.
Meggyőződésünk, hogy a Merkantil kiváló helyzetben van ahhoz, hogy támogassa magyarországi működésünk jövőbeni növekedését, és hosszú távon stabil, támogató környezetet biztosítson munkatársaink számára
– emelte ki Elias Drakopoulos, a Business Lease Group vezérigazgatója.