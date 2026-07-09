Vegyes második negyedéves eredményekről számolt be a PepsiCo csütörtökön, mivel a tárgyidőszakban az erős külföldi kereslet kompenzálta az észak-amerikai élelmiszer- és italüzletágak gyengélkedését.

Szenved a Pepsi Amerikában, a gyógyír külföldről érkezett / Fotó: SERGIO FLORES

Vegyes eredményekről számolt be a PepsiCo

A negyedéves eredményeket az amerikai élelmiszer- és italüzletág gyengébb teljesítménye fogta vissza, mivel a növekvő inflációs nyomás miatt kevesebbet költöttek a fogyasztók a cég termékeire

– emelte ki Ramon Laguarta vezérigazgató, a gyorsjelentést kommentálva.

A második negyedévben ugyanis a globális olajárak drasztikusan ingadoztak az iráni háború miatt, ezért az Egyesült Államokban az átlagos benzinár május végén gallononként 4,56 dolláros négyéves csúcsra emelkedett, s emiatt sok vásárló óvatosabban költekezett.

Pedig a Pepsi Észak-Amerikában akár 15 százalékkal is csökkentette többek között

a Lay’s

és a Doritos árát,

hogy visszacsábítsa a költségtudatos fogyasztókat, akik a tartós inflációs aggodalmak közepette az olcsóbb alternatívák és a kisebb kiszerelések felé fordultak.

Összességében azonban a PepsiCo felülmúlta a bevételi várakozásokat, mivel a szénsavas italok, a cukormentes italok és a harapnivalók iránti külföldön jelentkező kereslet bővülése több mint ellensúlyozta az észak-amerikai élelmiszer-értékesítés visszaesését.

A vállalat globális forgalma éves összevetésben 6,4 százalékkal, 24,2 milliárd dollárra nőtt, miközben az elemzők mindössze 23,95 milliárdra számítottak. Az éves bázison 2,12 dollárról 2,20 dollárra nőtt egy részvényre jutó korrigált nettó nyereség viszont egy hajszállal, azaz egyetlen centtel elmaradt a várakozásoktól.

Megerősítette éves várakozását a vállalat

A PepsiCo – amelynek részvényei a Wall Street nyitása előtti kereskedésben körülbelül 1 százalékkal estek – az év második felében is növekvő költséginflációra számít, ám Steve Schmitt pénzügyi igazgató szerint a tavaly befizetett vámok visszatérítéséből és a termelékenységből származó megtakarítások enyhítik a negatív hatást.

A vállalat egyébként megerősítette éves előrejelzését: 2–4 százalékos organikus árbevétel-növekedést, valamint - a devizakurzus változásokat kiszűrve - az egy részvényre jutó nyereség 4–6 százalékos emelkedését várják.

A Pepsi kihívása nem az, hogy ikonikus márkákat építsen, hanem az, hogy azok relevánsak maradjanak

– mondta Suzy Davidkhanian, az eMarketer elemzője.

A fogyasztók továbbra is költenek, de egyre tudatosabban választják meg, mire adnak ki pénzt, és elvárják, hogy az ismert márkák is velük együtt fejlődjenek, és mind több választási lehetőséget kínáljanak számukra

– tette hozzá.