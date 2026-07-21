Rég látott profitugrást hozhatott az iráni háború az európai cégeknek – mutatjuk, kik lehetnek a legnagyobb nyertesek

Pár héttel az amerikai nagyvállalatokat követve elrajtol a második negyedéves európai gyorsjelentési szezon is. A kontinensünk legnagyobb tőzsdei cégei tengerentúli társaikhoz hasonlóan jelentős profitbővülésről adhatnak számot. Az elmúlt időszak legnagyobb nyertese az energiaszektor lehet az amerikai-iráni háború nyomán elszálló olaj- és gázáraknak köszönhetően. A hagyományosan defenzívnek tekintett szektorok viszont alulteljesítők lehetnek.

Duplázódó profitról számolhat be a TotalEnergies, az európai energiacégektől is hasonlóan erős teljesítmény várható / Fotó: AFP

A több mint félezer európai nagyvállalat teljesítményét mutató Stoxx 600 részvényindex tagjainak árbevétele átlagosan 11,1 százalékkal bővülhetett április és június között éves alapon, míg adózott nyereségük 16,7 százalékkal ugorhatott meg az LSEG Lipper adatszolgáltató elemzői konszenzusa alapján. Ha tényszámok visszaigazolják az várakozásokat, akkor az elmúlt évek legerősebb teljesítményét szállíthatták Európa nagyvállalatai a magunk mögött hagyott három hónapban.

A hatszáz legnagyobb – főként nyugat-európai – tőzsdei társaság 157,8 milliárd euró adózás utáni nyereséget termelhetett a június végén zárult három hónap alatt, ami 22,7 milliárd euróval lenne magasabb az egy évvel korábbinál.

A növekedés motorjai az energiavállalatok lehettek, melyek körében csillagászati, 125 százalékos eredménynövekedésre van kilátás, és hozzájárulásuk nélkül sokkal szerényebb, 6,4 százalékos lenne az összeurópai nyereségbővülés.

A bevétel tekintetében is kiemelkedő, a tavalyi közel másfélszeresére várt teljesítmény az iráni háború és az ennek következtében elszabaduló energiaáraknak köszönhető. A Brent átlagára hordónként 97 dollár volt a második negyedévben, 30 dollárral magasabb a 2025 azonos időszakát jellemzőnél.

Ez a piaci környezet kedvezett a nyersanyagtermelőknek is, akik szintén az elmúlt időszak nagy nyertesei lehetnek. Ebben a szektorban 45 százalékkal hízhatott a profit.

Ahogy a tengerentúlon, úgy kontinensünkön is dinamikus bővülést mutathatnak a technológiai vállalatok, melyeknél továbbra is a mesterséges intelligencia-fejlesztések adják a fő sztorit. Körükben hét százalék körüli forgalomnövekedést és 16 százalék feletti profitemelkedést valószínűsítenek a szakértők.