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Lefordult a BUX, csak a Richter és az OTP állta a sarat

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Felemás teljesítményt nyújtottak a hazai blue chipek. Csak a Richter és az OTP részvényei maradtak a pozitív tartományban.
Murányi Ernő
2026.07.01, 17:34
Frissítve: 2026.07.01, 18:28

Bár a Wall Street három legfontosabb indexe közül kettő a pozitív tartományban járt a BÉT kicsengetése körül, a legfontosabb európai részvényindexek mínuszba fordultak késő délután.

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Lefordult a BUX, csak a Richter és az OTP állta a sarat / Fotó: Vémi Zoltán

Egy friss hír szerint az amerikai magánszektorban a foglalkoztatottak száma az elemzők várakozásainál kisebb mértékben nőtt, miközben júniusban 53 százalékkal csökkentek a létszámleépítések. 

A befektetők emellett figyelemmel kísérték az Európai Központi Bank Sintrában megrendezett éves politikai fórumán felszólaló Kevin Warsh szavait is. Az amerikai jegybank (Fed) elnöke kijelentette, hogy az Egyesült Államok kiváló helyzetben van ahhoz, hogy „nagy nyertes” legyen a mesterséges intelligencia (AI) versenyében.

Warsh a monetáris politikával kapcsolatban megjegyezte, hogy bár nem ad „előre jelző iránymutatást” a közelgő kamatdöntésekre, ám az elmúlt hetekben csökkentek az inflációs kockázatok. Ugyanakkor megerősítette elkötelezettségét a Fed 2 százalékos célszintjének az elérése iránt.

A kijelentések nyomán enyhültek a kamatemelési várakozások, az arany árfolyama például 2,5 százalékkal nőtt, míg a dollár gyengült, az amerikai kötvényhozamok pedig csökkentek.  

A pesti börze befektetői feltehetően már nem reagáltak Warsh kijelentéseire, a BUX mindenesetre a kicsengetésre 0,3 százalékkal, 139 468 pontra csökkent.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 14,7 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,04 százalékkal, 45 970 forintig kapaszkodott. A bank fontos hírt publikált kötvényei hongkongi tőzsdére való bevezetéséről. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 970 HUF 0 / +0,04 %
Forgalom: 10 079 672 870 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa 0,9 százalékkal, 3668 forintra süllyedt, a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára újabb 2 százalékkal, 71,5 dollárra esett.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 668 HUF 0 / -0,86 %
Forgalom: 2 364 872 284 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényárfolyama viszont 0,6 százalékkal, 12 120 forintra nőtt. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 120 HUF 0 / +0,58 %
Forgalom: 1 039 435 840 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2626 forinton búcsúzott a kereskedéstől, ami 0,9 százalékkal múlta alul előző délutáni záróárát.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 626 HUF 0 / -0,91 %
Forgalom: 864 662 466 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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 A forint kurzusa erősödött. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 354,9 forintra csökkent.

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