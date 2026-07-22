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tőzsde
Mol
Richter

A Richter a legerősebb láncszem, a Mol kullog hátul

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Emelkedett a BUX kora reggel. A blue chipek közül a legjobban a Richter, a leggyengébben a Mol rajtolt el szerda reggel a BÉT-en.
Murányi Ernő
2026.07.22, 09:17
Frissítve: 2026.07.22, 09:33

Az európai részvénypiacok szerdán várhatóan  többnyire emelkedéssel nyitnak, mivel a befektetők már elsősorban a vállalati eredményekre koncentrálnak. Közülük is az Euromoney által néhány napja a világ legjobb bankjának választott spanyol Santander Bank jól sikerült gyorsjelentése vitte el pálmát. 

Richter
A Richter a legerősebb láncszem, a Mol kullog hátul / Fotó: Budapesti Értéktőzsde / Budapesti Értéktőzse

A fókusz ugyanakkor nem korlátozódik Európára, a piaci szereplők az Egyesült Államokból és Ázsiából érkező gyorsjelentéseket is árgus szemmel figyelik.

Az igazi hullám viszont csak holnap éri el a piacokat, olyan nagyvállalatok teszik közzé a beszámolójukat, mint a svájci Roche és Nestlé, valamint a francia TotalEnergies. A mozgalmasnak ígérkező hetet pedig az Európai Központi Bank kamatdöntése koronázza meg a vén kontinensen.

A Wall Street-i tőzsdezárás után pedig az Alphabet és a Tesla nyitja meg  a Mag-7-nek nevezett részvények második negyedéves jelentési szezonját a tengerentúlon.

Mindehhez képest a hazai piacon, ahol már túl vagyunk egy keddi kamatvágáson a héten, a BUX emelkedéssel kezdte a napot, előző napi záróértékéhez mérten 0,2 százalékkal feljebb, 144 160 ponton startolt el. A Mol kivételével valamennyi blue chip drágult a becsengetést követően. 

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kedden remeklő OTP árfolyama 0,1 százalékkal araszolt feljebb, 46 130 forint lett a nyitóára. 

 OTP részvény
OTP részvény10:14:14
Árfolyam: 45 530 HUF -570 / -1,25 %
Forgalom: 1 543 161 140 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai viszont 0,2 százalékkal, 4320 forintra gyengültek, holott a Brent hordónkénti jegyzése 2,3 százalékkal, 96 dollár fölé lőtt ki.

 MOL részvény
MOL részvény10:13:38
Árfolyam: 4 314 HUF -14 / -0,32 %
Forgalom: 327 320 416 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az előző napon gyengélkedő Richter ugyanakkor korrekcióba fogott, a gyógyszerrészvény 0,8 százalékkal, 11 870 forintra erősödött.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:12:42
Árfolyam: 11 850 HUF +70 / +0,59 %
Forgalom: 151 052 540 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvénykurzusa 0,5 százalékkal, 2676 forintra nőtt.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:10:02
Árfolyam: 2 670 HUF +6 / +0,22 %
Forgalom: 34 265 000 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint lejtőre került. Az eurót már 363,3 forinton jegyzik, azaz tegnap óta 0,4 százalékkal emelkedett az árfolyama a bankközi devizapiacon.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu