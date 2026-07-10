Az európai tőzsdék várhatóan vegyesen nyitnak pénteken, miközben a befektetők a kontinens két legnagyobb gazdaságából érkező legfrissebb gazdasági adatokat értékelik, Németországban és Franciaországban ugyanis péntek reggel tették közzé a végleges júniusi inflációs adatait. Németországban megerősítették, hogy 2,3 százalék volt a pénzromlás éves üteme júniusban, és nem revideálták az előzetes számokat, Franciaországban sem változtattak a korábban közölt éves 1,8 százalékos mértéken.

A Richter állt az élre, emelkedik a BUX / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Továbbra is a fókuszban marad persze a Közel-Keleten újra felforrósodott helyzet is.

Csütörtökön amúgy a Wall Street pluszban zárt, sőt az újrainduló AI-rali 1,3 százalékkal emelte meg a Nasdaqot, és az emelkedő hullám hajnalban elérte a kettes számú AI-központot, azaz a szöuli tőzsdét is, a Kospi 2,5 százalékkal lőtt ki.

A pesti börze vezető indexe, a BUX a csütörtöki záráshoz mérten 0,2 százalékkal magasabban, 142 848 ponton kezdte a kereskedést.