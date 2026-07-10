A Richter állt az élre, emelkedik a BUX
Az európai tőzsdék várhatóan vegyesen nyitnak pénteken, miközben a befektetők a kontinens két legnagyobb gazdaságából érkező legfrissebb gazdasági adatokat értékelik, Németországban és Franciaországban ugyanis péntek reggel tették közzé a végleges júniusi inflációs adatait. Németországban megerősítették, hogy 2,3 százalék volt a pénzromlás éves üteme júniusban, és nem revideálták az előzetes számokat, Franciaországban sem változtattak a korábban közölt éves 1,8 százalékos mértéken.
Továbbra is a fókuszban marad persze a Közel-Keleten újra felforrósodott helyzet is.
Csütörtökön amúgy a Wall Street pluszban zárt, sőt az újrainduló AI-rali 1,3 százalékkal emelte meg a Nasdaqot, és az emelkedő hullám hajnalban elérte a kettes számú AI-központot, azaz a szöuli tőzsdét is, a Kospi 2,5 százalékkal lőtt ki.
A pesti börze vezető indexe, a BUX a csütörtöki záráshoz mérten 0,2 százalékkal magasabban, 142 848 ponton kezdte a kereskedést.
Az OTP részvényei a csütörtöki visszapattanás után szinte alig mérhető, 0,04 százalékos erősödéssel, 46 440 forinton indították a napot.
A Mol papírjai ellenben 0,1 százalékkal, 3996 forintra gyengültek. A Brent hordónkénti jegyzése valamivel 76 dollár fölött ragadt.
A Richter is erősödéssel startolt. A gyógyszergyártó kurzusa 0,8 százalékkal, 12 100 forintra nőtt.
A Magyar Telekom részvényei 2670 forinton stagnáltak.
Lendületesen emelkedett viszont az ANY Biztonság Nyomda kurzusa, 2,4 százalékkal, 7240 forintra vágtázva.
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A forint újfent izmosodott. Az eurót 356,2 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.