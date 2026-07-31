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Vraylar
gyógyszeripar
Richter

Breaking: drágul a Richter, dollárhegyekre számíthat a gyógyszergyártó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Botoxot is lenyomva rekordbevételt termelt a Vraylar. A Richter hatalmas összegre számíthat amerikai partnerétől.
Murányi Ernő
2026.07.31, 17:01

Amerikából érkező hírre állt Richter a magyar blue chipek élére a péntek délutáni tőzsdei kerekedésben, s nem is akármilyen forgalom mellett, hiszen már több mint 3 milliárd forintért adták-vették délután fél négyig az 1,4 százalékkal, 11 900 forintra dráguló részvényeket.

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Richter: dollárhegyekre számíthat a gyógyszergyártó / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ma tette közzé ugyanis a Richter amerikai partnere, az AbbVie második negyedéves gyorsjelentését, amelyből kitűnik, hogy új rekordra emelkedett a magyar cég által kifejlesztett, Vraylar nevű antipszichotikum értékesítése. Miután a tavalyi negyedik negyedévben először lépte át az 1 milliárd dolláros álomhatárt, egészen pontosan 1,022 milliárd dolláros teljesítménnyel, és az idei első negyedévben - a megszokott szezonális ingadozásnak megfelelően - 905 millió dollárra esett vissza, 

az április-júniusi három hónapban 1,071 milliárd dollárra lőtt ki a forgalom.   

A Richter az értékesítés után természetesen royalty bevételre jogosult, ami a bevétel mintegy 20 százalékát teszi ki, és ez a bevétel teljes egészében a vállalat profitját növeli.

Egy kis számolás után tehát megállapítható, hogy a Richter Gedeon nagyjából 214 millió dollárt kasszíroz a rekordforgalom alapján, ami a zöldhasú mai 317,2 forintos kurzusával kalkulálva meghaladja a 68 milliárd forintot.

Mivel pedig a tavalyi második negyedévben 900 millió dollárt hozott a Vraylar az AbbVienek, a bevétel éves növekedése eléri a 19,6 százalékot. 

Érdekességként érdemes megjegyezni, hogy a Vraylar az előző negyedévhez hasonlóan ezúttal is többet hozott az AbbVie konyhájára, mint a másik sztárkészítménye, nevezetesen a Botox, amely "csupán" 1,042 milliárd dolláros bevételt termelt.

 

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