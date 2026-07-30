Megint a Richter állt az élre, miközben egyre durvul a közel-keleti helyzet
Csekély veszteséggel kezdte a csütörtöki kereskedést a BUX, a pesti tőzsde legfontosabb indexe enyhe, 0,3 százalékos mínuszban, 144 683 ponton nyitott.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,7 százalékkal, 45 910 forintra esett.
A Mol kurzusa pedig 0,3 százalékkal, 4476 forintra süllyedt. A szerdán új történelmi csúcsra érő olajpapírt azonban napközben továbbra is segíthetik a közel-keleti válság miatt folyamatosan emelkedő nyersolajárak.
A Brent típusú kőolaj hordónként például már több mint 93 dollárba kerül, ez újabb 2,6 százalékos drágulást jelent.
A Richter 0,8 százalékkal, 11 790 forintra erősödött.
A Magyar Telekom nyitóára 2724 forint volt, amely 0,2 százalékkal marad el szerdai záróárától.
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A forint viszont óriási raliba fogott kora reggel. Az eurót 362,2 forinton jegyzik, azaz 0,3 százalékkal alacsonyabban, mint szerda éjszaka.
A főbb európai részvényindexek vegyesen indították a napot. Míg a párizsi CAC 40 0,6 százalékkal feljebb került, a frankfurti DAX 0,2 százalékkal gyengült.
A BMW, a Shell, az ArcelorMittal, az ING, az Adidas, a Sanofi és más vállalatok a tőzsde nyitása előtt tették közzé negyedéves eredményeiket. A Ferrari pedig várhatóan még szintén ma publikálja gyorsjelentését.
A piacok óvatosak, a befektetők a vállalati előrejelzéseket összevetik a geopolitikai kockázatokkal, valamint azoknak az energiaárakra, az inflációra és az általános gazdasági kilátásokra gyakorolt lehetséges hatásaival.
A Wall Streeten szerdán nagy tőzsdei lefordulást hozott össze az olajárak és a kötvényhozamok megugrása, holott az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton, noha az is igaz, hogy megosztotta a Fedet az infláció, a kamatdöntésre jogosult nyíltpiaci bizottság több tagja is kamatemelést szorgalmazott.. Az amerikai zárás után közzétett jelentések közül a Microsofté remekül, a Metáé gyengébben sikerült.
Geopolitikai szempontból továbbra is feszült a helyzet Iránban. Miután a perzsa állam a közel-keleti amerikai csapatok ellen hajtott végre légicsapásokat, az amerikai hadsereg az éjszaka folyamán ismét bombázta az iszlám köztársaság területén található célpontokat.