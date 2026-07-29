Deviza
EUR/HUF362,19 +0,43% USD/HUF318,07 +0,41% GBP/HUF422,65 +0,42% CHF/HUF388,35 +0,47% PLN/HUF83,68 +0,38% RON/HUF69,15 +0,28% CZK/HUF14,97 +0,32% EUR/HUF362,19 +0,43% USD/HUF318,07 +0,41% GBP/HUF422,65 +0,42% CHF/HUF388,35 +0,47% PLN/HUF83,68 +0,38% RON/HUF69,15 +0,28% CZK/HUF14,97 +0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 636,6 +0,94% MTELEKOM2 724 -0,95% MOL4 482 +2,41% OTP46 550 +1,1% RICHTER11 770 +0,76% OPUS360 -2,22% ANY6 650 -2,26% AUTOWALLIS142 -0,35% WABERERS4 750 -0,42% BUMIX9 320,52 -0,27% CETOP4 846,35 -0,45% CETOP NTR3 118,56 +0,47% BUX145 636,6 +0,94% MTELEKOM2 724 -0,95% MOL4 482 +2,41% OTP46 550 +1,1% RICHTER11 770 +0,76% OPUS360 -2,22% ANY6 650 -2,26% AUTOWALLIS142 -0,35% WABERERS4 750 -0,42% BUMIX9 320,52 -0,27% CETOP4 846,35 -0,45% CETOP NTR3 118,56 +0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Mol
Richter

A Richter kapta el a legjobban a rajtot, de a Molnak is jó napja lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A BUX enyhe pluszban nyitott szerdán. A blue chipek közül a Richter állt az élre, ám az ismét megugró olajárakra tekintettel a Mol is nagyot mehet.
Murányi Ernő
2026.07.29, 09:21
Frissítve: 2026.07.29, 09:32

A főbb európai részvényindexek esésre álltak szerdán, a tőzsdenyitás  előtt, miközben a befektetők a Rio Tinto, az UBS, a Deutsche Bank, a Porsche, az Eni és nem utolsó sorban a dél-koreai SK Hynix gyorsjelentését értékelik.

Richter
A Richter kapta el a legjobban a rajtot, de a Molnak is jó napja lehet / Fotó: Budapesti Éréktőzsde / Budapesti Értéktőzse

Persze az sem elhanyagolható szempont, hogy a nyersolaj ára szerdára virradóra mintegy 4 százalékkal ugrott meg, miután az Egyesült Államok és Irán újra csapásokat mért egymásra - illetve az amerikaiak Irakra is - az éjszaka folyamán, ami rögvest felélesztette az ellátási zavarokkal kapcsolatos aggodalmakat.

A West Texas Intermediate (WTI) típusú olaj hordónként 82,36 dollárra, míg az északi-tengeri Brent hordónként 87,45 dollárra drágult.

Hajnalban tette ki második negyedéves számait a hetek óta a figyelem fókuszában álló, az amerikai Nasdaqra is nemrégiben belépett dél-koreai SK Hynix memóriacsip-gyártó, és bár a cég 54,55 milliárd dolláros bevétele éves bázison a 3,6-szorosára, 41,64 milliárd dolláros üzemi eredménye pedig a 6,6-szorosára nőtt, a részvények Szöulban mégis 15 százalékkal beszakadtak, mivel egyik szám sem érte el az elemzők várakozását.

Az amerikai tőzsdére bevezetett ADR-ek is tegnapi 130,2 dolláros záróárárukról 120 dollár alá estek a ma reggeli határidős kereskedésben, ám később 127 dollár fölé emelkedett a kurzus, ami már alig haladja meg a 2 százalékos veszteséget, úgyhogy nem dőlt még el, mi lesz a piac ítélete.

A BUX mindenesetre enyhe, 0,1 százalékos pluszban, 144 388 ponton nyitott.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 46 040 forinton stagnált. 

 OTP részvény
OTP részvény15:18:59
Árfolyam: 46 550 HUF +510 / +1,1 %
Forgalom: 8 944 471 770 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa pedig 0,3  százalékkal, 4360 forintra süllyedt, valami mégis azt súgja, hogy a megugró olajárak miatt ez a nap mégis a Molé lehet.

 MOL részvény
MOL részvény15:18:38
Árfolyam: 4 482 HUF +108 / +2,41 %
Forgalom: 1 446 992 920 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 0,9 százalékkal, 11 790 forintra drágult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény15:18:53
Árfolyam: 11 770 HUF +90 / +0,76 %
Forgalom: 984 476 320 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom nyitóára 2738 forinton volt, amely 0,4 százalékkal marad el keddi záróárától.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény15:19:20
Árfolyam: 2 728 HUF -22 / -0,81 %
Forgalom: 445 150 642 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint is gyengélkedik. Az eurót ismét 361 forinton jegyzik, azaz 0,4 százalékkal magasabban, mint kedd éjszaka. 

  

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu