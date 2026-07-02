Elképesztő, ami a Ryanair és a Wizz Air járatain zajlik: brutális lesz az idei nyár a fapadosoknál – szintet lép az európai légiközlekedés

Berobbant a nyár az európai fapados légitársaságoknál, a piacvezető Ryanair már júniusban csúcsra pörgött a járatait minden eddiginél nagyobb számban ellepő utasoknak köszönhetően. A Wizz Air utasforgalma bő negyedével ugrott meg, a magyar hátterű diszkont légitársaság fontos mérföldkövet is átlépett a nyár elején.

Berobbant a nyár a fapados légitársaságoknál, a Ryanair csúcsra pörgött, a Wizz Air mérföldkövet lépett át / Fotó: Shutterstock

Elképesztően erősen indította a nyári turisztika szezont kontinensünk piacvezető légitársasága. A Ryanairt 21,2 millió utas választotta júniusban, ami hét százalékos bővülést jelent éves alapon, miközben a járatok átlagos kihasználtsága továbbra is igen magas, 95 százalékos maradt a júniusban indított, összesen 116 800 járaton.

Ennél is lényegesebb, hogy az ír társaság utasforgalma ezzel már most történelmi csúcsot döntött, túlszárnyalva a tavaly augusztusban regisztrált 21 milliós forgalmat.

Mivel a nyári időszak, és azon belül is augusztus hagyományosan a legerősebb hónapnak számít a légiközlekedésben, így borítékolható az újabb csúcsdöntés a következő két hónap során.

Felpörgött múlt hónapban a Wizz Air is, amely ír versenytársánál is sokkal meredekebb, 27,5 százalékos ugrásról számolt be az utasforgalmat illetően. A magyar hátterű fapados gépein 7,48 millió utas fordult meg, 1,6 millióval többen, mint 2025 júniusában.

Mivel a társaság agresszív tempóban bővíti kapacitásait – idén júniusban már 8,1 millió ülést kínált az ügyfeleknek – a járatok átlagos töltöttségi szintje 20 bázisponttal 91,9 százalékra mérséklődött.

A Váradi József alapította és vezette légitársaság a hónap során fontos mérföldkövet is maga mögött hagyott, ugyanis első alkalommal érte el az 1200-at a naponta indított járatainak száma.

A Wizz egy új, AI-alapú szolgáltatás indításával fordult rá az év második felére, egy olyan intelligens utazási platformmal, amely a vállalat ígérete szerint egyszerűbbé, átláthatóbbá és rugalmasabbá teszi az utazástervezést.

Egy év alatt közel 300 millió utas fordult meg a két diszkont légitársaság járatain

Az elmúlt 12 havi trendek alapján is lendületben vannak az európai diszkont légitársaságok. A Ryanair 211,8 millió utast szállított ebben az időtávban, öt százalékkal többet, mint az azt megelőző egyéves periódusban. A Michael O'Leary irányította fapados 94 százalékos járatkihasználtsággal üzemeltette járatait.