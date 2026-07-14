Megirigyelte riválisa sikerét a Samsung, meglépheti ugyanazt – de egyelőre még tagadja, hogy erre készülne
A Samsung Electronics a kezdeti szakaszban vizsgálja egy amerikai letéti részvényprogram (ADR) esetleges elindításának lehetőségét. Sajtóhírek szerint a vállalat előzetes egyeztetéseket folytatott több befektetési bankkal, azonban még nem született döntés arról, hogy tényleg továbblépnek-e ebben az irányban.
A Bloomberg értesülései szerint a döntéshozatal során a Samsung kiemelten figyelemmel kíséri a memóriachip-gyártók részvényeinek volatilis teljesítményét. Amennyiben a társaság amerikai tőzsdei megjelenés mellett dönt, a rendkívül szerteágazó üzleti portfólió és a visszatérő munkaügyi konfliktusok kihívást jelenthetnek a tranzakció struktúrájának kialakításában.
Hozzátették ugyanakkor, hogy a megbeszélések még nagyon korai szakaszban járnak, így egyáltalán nem biztos, hogy végül tőzsdei bevezetésre kerül sor. A Samsung szóvivője először nem kívánta kommentálni az értesüléseket. A Bloomberg forrásai szerint a vállalat korábban is mérlegelte egy ADR-program elindítását, ám végül minden alkalommal elállt a tervtől.
A konkurencia sikerén felbuzdulva
A rivális SK Hynix sikeres amerikai tőzsdei megjelenése azonban új lendületet adott annak, hogy a Samsung ismét napirendre vegye a kérdést. Azt azonban kiemelték, hogy jelenleg még csupán a lehetőségek vizsgálatról van szó, nem konkrét tervekről, és a társaság egyetlen befektetési banknak sem adott még megbízást az esetleges részvényértékesítés előkészítésére.
A memóriachip-piacon a Samsung egyik legfontosabb versenytársának számító SK Hynix múlt héten 26,5 milliárd dollárt vont be amerikai tőzsdei bevezetésével, amely minden idők legnagyobb külföldi vállalat által végrehajtott amerikai részvénykibocsátása volt. Az ügylet jól jelezte, hogy a befektetők továbbra is jelentős érdeklődést mutatnak a mesterséges intelligencia terén kulcsfontosságú fejlesztéseket végző vállalatok iránt.
A Samsung részvényei idén mintegy 120 százalékot emelkedtek, aminek nyomán a vállalat piaci kapitalizációja meghaladta az ezermilliárd dollárt. Ez elmarad ugyanakkor az SK Hynix 194 százalékos idei árfolyam-emelkedésétől, amelynek piaci értéke jelenleg megközelíti a 900 milliárd dollárt.
A részvények jelentős ralija ugyanakkor rendkívül magas profitnövekedési várakozásokat is beárazott. A Samsung múlt héten közzétett előzetes gyorsjelentése ugyan felülmúlta az elemzői várakozásokat, a részvényárfolyam mégis jelentősen visszaesett, ami jól mutatja, milyen nehézzé vált megfelelni a befektetői elvárásoknak.
A chipgyártók részvényeire az is nyomást gyakorol, hogy a következő időszakban jelentős új gyártókapacitásokat üzemelnek be, ami enyhítheti a memóriachipek kínálati szűkösségét, és csökkentheti az árakat, ezzel együtt a profitmarzsokat is.
A Samsung Csoport és az SK Csoport múlt hónapban jelentette be, hogy egyaránt két-két új félvezetőgyárat épít, összesen 536 milliárd dollár értékben, hogy gyors ütemben bővítsék gyártókapacitásaikat a növekvő kereslet kielégítése érdekében. Dél-Korea emellett bejelentette, hogy olyan vállalatok részvételével, mint az internetes óriás Naver Corp., összesen 550 ezer milliárd won értékű beruházást tervez, amelynek célja 8,4 gigawatt összteljesítményű mesterségesintelligencia-adatközponti kapacitás kiépítése 2029-ig.
Végül mégis cáfol a Samsung
A Reuters értesülései szerint ugyanakkor a Samsung Electronics kedden cáfolta azokat a híreket, miszerint a vállalat az amerikai letéti igazolások esetleges amerikai kibocsátásának lehetőségét vizsgálná a folyamat korai szakaszában.
„A Samsung Electronics nem mérlegeli az amerikai letéti igazolások kibocsátásának lehetőségét” – közölte a Samsung szóvivője a hírügynökségnek adott nyilatkozatban.