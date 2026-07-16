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Siemens

Siemens Energy: a mesterséges intelligencia energiavállalata?

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A energia-infrastruktúra iránti növekvő igény egyik legfontosabb nyertese a Siemens Energy lehet. Az idén szeptember végén záruló 2026-os üzleti évre vonatkozólag a céget követő elemzők közel 44 milliárd eurós bevétel elérését prognosztizálják, amely éves szinten 12-13 százalékos javulást jelentene. Emellett a Siemens Energy profitabilitása is tovább javulhat.
Varga Dániel, a K&H Értékpapír szenior elemzője
2026.07.16, 06:59

A mesterséges intelligencia térnyerése alaposan átalakította a globális piaci trendeket. Az adatközpontok terjedése, az elektrifikáció és a villamosenergia-hálózatok korszerűsítése világszerte növeli az energia-infrastruktúra iránti igényt, aminek a Siemens Energy az egyik legfontosabb nyertese lehet. 

Siemens Energy Görlitz plant
Siemens Energy: a Grid Technologies üzletágán keresztül a globális hálózatfejlesztési hullámból, a Gas Services révén pedig a gázturbinák iránti kereslet élénküléséből profitálhat /  Fotó: Jürgen Lösel

A kedvező kilátások egy része ugyanakkor már beépülhetett az árfolyamba, a részvény a tavalyi évet közel 140 százalékos emelkedéssel zárta, miközben idén is folytatni tudta ezt a fajta javuló tendenciát. A mögöttes növekedési hajtóerők azonban továbbra is kedvezőek, miközben az erős árazási pozíció, a szolgáltatási bevételek és a szélturbina-üzletág javulása is támogathatja az eredmények bővülését.

Az AI-infrastruktúra kiépítése kapcsán elsőként jellemzően a különböző csipgyártók juthatnak eszünkbe, azonban az adatközpontok működéséhez stabil és folyamatos áramellátásra van szükség, valamint a hálózati kapacitás bővítése és az infrastruktúra fejlesztése is elengedhetetlen lehet. 

A Siemens Energy így a Grid Technologies üzletágán keresztül a globális hálózatfejlesztési hullámból, a Gas Services révén pedig a gázturbinák iránti kereslet élénküléséből profitálhat.

A gázturbinák kiépítése iránti igény is folyamatos erősödést mutat, miközben a szűkös kapacitások erősíthetik a vállalat árazási pozícióját, amelynek köszönhetően idővel nemcsak a bevételek, de a profitabilitás is magasabb szintekre kerülhet. Ráadásul a gázturbinák üzembe helyezésével nem ér véget a Siemens Energy feladata, hiszen a karbantartás és egyéb szolgáltatások révén hosszú távú szerződések biztosítják a stabil és jellemzően magasabb marzsú bevételtermelést.

A rendelésállomány fokozatos javulása mellett a fundamentumok terén is pozitív visszaigazolással szembesülhettek a befektetők. 

Az idén szeptember végén záruló 2026-os üzleti évre vonatkozólag a céget követő elemzők közel 44 milliárd eurós bevétel elérését prognosztizálják, amely éves szinten 12-13 százalékos javulást jelentene. Emellett a profitabilitás is idővel tovább javulhat, a következő üzleti évben akár 10 százalék feletti tisztított nettó profitmarzs elérésére nyílhat esély, amely nagy ugrást jelentene a korábbi évek veszteséges működéséhez képest. A jövedelmezőség javulását a hálózati és gázturbina-üzletág mellett a Siemens Gamesa veszteségének mérséklődése is támogatja.

A 26 körüli, 12 havi előretekintő P/E-ráta alapján a részvény nem számít olcsónak, de a rekordméretű rendelésállomány és a javuló eredménytermelés indokolhatja a prémium értékeltséget. Az elsődleges kockázat jelenleg nem a kereslet hiánya, hanem a rendelések határidőre és megfelelő költségkontroll mellett történő teljesítése, valamint a Siemens Gamesa terén kialakítandó tartós pozitív fordulat.

 

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